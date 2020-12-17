Законопроекты о штрафах для журналистов за работу на уличных акциях и за спонсирование протеста одобрены в Госдуме

Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы рекомендовал депутатам принять проект закона о штрафе до 30 тысяч рублей или обязательных работах до 50 часов за незаконное использование на митингах пресс-карты или знаков СМИ, сообщает в четверг 17 декабря РИА Новости.

«Использование в ходе публичного мероприятия отличительного признака представителя средства массовой информации лицом, не имеющим права на его использование, влечет наложение административного штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов», — говорится в проекте закона единоросса Дмитрия Вяткина.

Журналист, работающий на публичном мероприятии, также должен иметь ясно видимый отличительный знак представителя средства массовой информации. А основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия. Полицейские будут вправе в течение трёх часов проверять законность использования знаков «пресса». Законопроект уже поддержан правительством и может быть принят в первом чтении 24 декабря.

Одновременно поддержан законопроект о штрафах за неповиновение правоохранительным органам, в том числе на митингах, и нарушения при спонсировании публичных акций в РФ.

«Законопроектом предлагается повысить размеры штрафов за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.3 КоАП России, установив их для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений — от 10 до 20 тысяч рублей», — говорится в документе.

Также, согласно предлагаемым изменениям, «перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять денежные средства в этих целях», влечет наложение административного штрафа на физических лиц размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

