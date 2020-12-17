Законопроекты о штрафах для журналистов за работу на уличных акциях и за спонсирование протеста одобрены в Госдуме

Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы рекомендовал депутатам принять проект закона о штрафе до 30 тысяч рублей или обязательных работах до 50 часов за незаконное использование на митингах пресс-карты или знаков СМИ, сообщает в четверг 17 декабря РИА Новости.
«Использование в ходе публичного мероприятия отличительного признака представителя средства массовой информации лицом, не имеющим права на его использование, влечет наложение административного штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов», — говорится в проекте закона единоросса Дмитрия Вяткина.
Журналист, работающий на публичном мероприятии, также должен иметь ясно видимый отличительный знак представителя средства массовой информации. А основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия. Полицейские будут вправе в течение трёх часов проверять законность использования знаков «пресса». Законопроект уже поддержан правительством и может быть принят в первом чтении 24 декабря.
Одновременно поддержан законопроект о штрафах за неповиновение правоохранительным органам, в том числе на митингах, и нарушения при спонсировании публичных акций в РФ.
«Законопроектом предлагается повысить размеры штрафов за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.3 КоАП России, установив их для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений — от 10 до 20 тысяч рублей», — говорится в документе.
Также, согласно предлагаемым изменениям, «перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять денежные средства в этих целях», влечет наложение административного штрафа на физических лиц размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Тот же законопроект Вяткина вводит ответственность за нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств на организацию и проведение публичного мероприятия, несвоевременное представление отчета о расходовании собранных средств либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде. За эти действия предусмотрен штраф для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, для должностных лиц — от 200 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч рублей.
Ранее Дмитрий Вяткин внес законопроект о запрете финансировать публичные мероприятия анонимно и из иностранных источников. Документ был принят в первом чтении 9 декабря.
Накануне Дмитрий Вяткин внёс законопроект об уголовной ответственности за «создание угроз» в случае перекрытия транспортных магистралей. В текущую осеннюю сессию Вяткин отметился уже законопроектами о десятикратном увеличении штрафов за раскрытие личности силовиков, о запрете на публикацию данных об имуществе и частной жизни сотрудников правоохранительных органов, законопроектом, который приравнивает серии одиночных пикетов к массовым акциям, законопроектом про два года тюрьмы за клевету в Интернете, «а также в отношении нескольких неопределенных лиц».