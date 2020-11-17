В Госдуме хотят ужесточить законодательство о митингах. Их могут запретить финансировать анонимно и из-за границы

Первый законопроект запрещает получать средства или имущество на организацию публичного мероприятия от иностранных государств и организаций, международных организаций и общественных движений, иностранных граждан, организаций-иноагентов, лиц младше 16 лет и анонимных пожертвователей, а также юрлиц, которым не исполнился год с момента регистрации. Организаторам надлежит вернуть все эти пожертвования обратно, а средства от анонимов передать в бюджет страны. А после мероприятия они обязаны предоставить органу власти, который согласовал акцию, отчет о расходовании собранных средств.

Единоросс Дмитрий Вяткин 17 ноября внес на рассмотрение Госдумы два законопроекта, значительно ужесточающих законодательство о митингах и пикетах. Документы были опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

Второй законопроект предусматривает, что для беспрепятственного выполнения «экстренными оперативными службами» своих функций (защита жизни и здоровья граждан, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций) запрещается проводить публичные мероприятия в локациях, которые непосредственно прилегают к зданиям этих служб.

Кроме того, она запрещает журналистам, которые на мероприятиях выполняют профессиональные обязанности, принимать в них непосредственное участие, в частности собирать подписи, использовать наглядную агитацию и прочее. Также организаторы обязаны указывать в уведомлении о проведении мероприятия сведения о 2 формах и методах организации санитарного обслуживания акции.

Решением суда к публичным мероприятиям может быть причислена не только «совокупность актов пикетирования», которые осуществляет один человек, но и «поочередное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования». А также «массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах», которое направлено на выражение и формирование мнений по вопросам политики, экономики, социальной сферы и культуры.