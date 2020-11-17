FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +4
76.25р90.39р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

В Госдуме хотят ужесточить законодательство о митингах. Их могут запретить финансировать анонимно и из-за границы

Единоросс Дмитрий Вяткин 17 ноября внес на рассмотрение Госдумы два законопроекта, значительно ужесточающих законодательство о митингах и пикетах. Документы были опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

Инициатива корректирует федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Первый законопроект запрещает получать средства или имущество на организацию публичного мероприятия от иностранных государств и организаций, международных организаций и общественных движений, иностранных граждан, организаций-иноагентов, лиц младше 16 лет и анонимных пожертвователей, а также юрлиц, которым не исполнился год с момента регистрации. Организаторам надлежит вернуть все эти пожертвования обратно, а средства от анонимов передать в бюджет страны. А после мероприятия они обязаны предоставить органу власти, который согласовал акцию, отчет о расходовании собранных средств.

Второй законопроект предусматривает, что для беспрепятственного выполнения «экстренными оперативными службами» своих функций (защита жизни и здоровья граждан, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций) запрещается проводить публичные мероприятия в локациях, которые непосредственно прилегают к зданиям этих служб.

Кроме того, она запрещает журналистам, которые на мероприятиях выполняют профессиональные обязанности, принимать в них непосредственное участие, в частности собирать подписи, использовать наглядную агитацию и прочее. Также организаторы обязаны указывать в уведомлении о проведении мероприятия сведения о 2 формах и методах организации санитарного обслуживания акции.

Решением суда к публичным мероприятиям может быть причислена не только «совокупность актов пикетирования», которые осуществляет один человек, но и «поочередное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования». А также «массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах», которое направлено на выражение и формирование мнений по вопросам политики, экономики, социальной сферы и культуры.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Nerevar
После повышения пенсионного возраста и НДС митинги перестали нуждаться в любом финансировании.
260847121
Депутат недорабатывает. Предлагаю правильную формулировку "Запрещается проводить публичные мероприятия в границах населенных пунктов, где непосредственно расположены здания этих служб." Безопасности много не бывает.
264091301
Пока из дома выходить разрешают. Поздравляю Вас граждане.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний