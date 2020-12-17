Госдеп: Мы будем вводить санкции против «Северного потока — 2» до победного конца

Вашингтон продолжит вводить ограничения против «Северного потока — 2» вплоть до его остановки, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

«Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод. <…> Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект», — сказал Кристофер на интернет-конференции Атлантического совета (его цитирует РИА Новости 17 декабря).

Улучшить российско-американские отношения, по его мнению, можно, если прекратить строительство трубопровода. «Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или стремимся к улучшению отношений с Россией, то необходимо прекращение и сдерживание пагубного влияния России для этих будущих американо-российских отношений, и поэтому мы должны остановить трубопровод "Северный поток — 2"», — заключил Робинсон.