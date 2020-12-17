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Госдеп: Мы будем вводить санкции против «Северного потока — 2» до победного конца

Вашингтон продолжит вводить ограничения против «Северного потока — 2» вплоть до его остановки, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

«Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод. <…> Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект», — сказал Кристофер на интернет-конференции Атлантического совета (его цитирует РИА Новости 17 декабря).

Улучшить российско-американские отношения, по его мнению, можно, если прекратить строительство трубопровода. «Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или стремимся к улучшению отношений с Россией, то необходимо прекращение и сдерживание пагубного влияния России для этих будущих американо-российских отношений, и поэтому мы должны остановить трубопровод "Северный поток — 2"», — заключил Робинсон.

Российский проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он создан для транспортировки газа из России в Германию через морские районы Финляндии, Швеции, Дании. Власти всех этих стран выдали разрешения на реализацию проекта. 1 октября Дания разрешила эксплуатацию сооружения на континентальном шельфе.

США выступают против проекта, так как рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ. В октябре Вашингтон расширил санкции в отношении «Северного потока-2», распространив их на компании, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода.

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Комментарии (4)

Мойше
Теперь уж точно достроят - это вопрос принципа.
А пенсии и медицина подождут.
Савва Морозов
Ой, как они напугали. Скоро уже строительство закончат, а они всё размазывают.
alexpv
Обиднее всего то, что американцы скорее всего своего добьются и на дне море на века останутся две недостроенные трубы и миллиарды выкинутых в корзину денег россиян, оставшись со своей разваливающейся медициной, пенсиями в 150$, сгорающими домами престарелых с бюджетом 300р в день и тд и тп.
Ладно бы денег не было, тут хуже, их до фига и все просрали.
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