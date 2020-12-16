Но главное не участок, а то, что на нем: «сеть тепловая магистральная, протяженностью 11 345 м». Здесь начальная цена — 4,29 млрд (при кадастровой — 178 млн), шаг аукциона — 21,5 млн. Разыграть все это вместе организатор торгов намерен в середине января. Основанием для продажи является постановление пристава еще от декабря 2019 года, но в реальности дело шло к такому результату не один год и не два. Северо-Западная ТЭЦ годами вырабатывала электричество на дешевом газе, попутно отапливая планету Земля. Однако в 2004 году РАО ЕЭС решило, что теплоэнергия, пусть это и побочный продукт, не должна уходить в небо, разогревая только экологов. Анатолий Чубайс, которому тогда было далеко не только до спецпредставительства президента, но и до Роснано, поставил свою подпись под трехсторонним соглашением со Смольным и ВТБ . Согласно ему, совместное предприятие должно было построить тепломагистраль диаметром 1400 мм от ТЭЦ до Приморской котельной, которая находится на балансе ГУП «ТЭК». Стоимость проекта оценивалась в 35 млн евро. СП, не выдумывая, так и назвали «Тепломагистраль», акционерами стали ГУП «ТЭК», ВТБ и структуры банка «Санкт-Петербург». Идея была в том, чтобы ТЭЦ — изначально РАО ЕЭС, а потом вошедшая в структуру Интер РАО — получила возможность поставлять в Приморский район тепло. Город таким образом обретал дополнительный ресурс, тем более что в 2006 году ввели второй энергоблок. Примерно тогда же по трубе запустили тепло , виртуальный рубильник дергала губернатор Валентина Матвиенко . ВТБ, который кредитовал проект, она назвала пионером частных инвестиций в сферу энергетики; сроки окупаемости ограничила 7-10 годами, подчеркнув, что «окупаемость надежна» . Спустя годы про надежность хочется поговорить отдельно. Система была следующая: ГУП «ТЭК» эксплуатирует трубу по договору с «Тепломагистралью» - но сам платит собственнику за транспортировку теплоносителя. Ежегодно это обходилось «ТЭК» примерно в полмиллиарда. В 2011 году городское предприятие вышло из состава участников «Тепломагистрали»; единственным собственником осталось ООО «Мегапром», чьи корни уходят в кипрский офшор. Уже к 2014 году было очевидно, что эта система отношений не работает. Тогда ГУП «ТЭК» опомнился и решил, что неплохо бы просто купить «Тепломагистраль» за 3 млрд . Этого в итоге не случилось, но факт остается фактом: уже 6 лет назад при общей пропускной способности трубы в 700 Гкал/час она использовалась лишь на 200 – 240 Гкал/час. «Тепломагистраль» несла убытки и вовсю судилась с ВТБ — то есть своим же бывшим акционером, который требовал возвращения кредита.

В 2015 году ВТБ предпринял первую попытку обанкротить «Тепломагистраль». Это не удалось, однако деньги по кредиту он отсуживал регулярно. В конце 2015-го арбитраж по делу о задолженности в 624 млн удовлетворил иск об обращении взыскания на недвижимость должника, которая находится в залоге и, собственно, установил нынешнюю цену на участок и трубу. В конце 2019 вышло постановление пристава-исполнителя; ВТБ пытался его отменить, считая оценку стоимости завышенной, однако проиграл во всех инстанциях — в кассации буквально на днях. После этого и были объявлены торги.



Это те круги, которые шли по воде арбитража и официальных заявлений. Однако если смотреть ближе, то это, конечно, история о том, к чему приходят большие начинания. Труба должна была стать не только первым частным инвестиционным проектом в городской теплоэнергетике, но и позвоночником системы для двух районов — предполагалась перемычка из Приморского в Выборсгкий. Одновременно город должен был вывести из эксплуатации наиболее отсталые котельные, а Приморскую перевести в горячий резерв. Но так как строительство шло на заемные средства, работать все могло только при

соблюдении базовых условий, о которых договаривались на берегу. Город закупает определенный объем тепла по определенному тарифу: в него включены капвложения и проценты по кредиту, который с процентами составлял 6,5 млрд; кроме того, тариф делится в долях 80 на 20% между владельцем трубы и владельцем ТЭЦ — до полного погашения долга. Таким образом у «Тепломагистрали» есть гарантированная выручка для расчета с ВТБ.



«Это не соблюдалось никогда, ни в части загрузки, ни в части распределения тарифа, - рассказали «Фонтанке» в компании. - Санкт-Петербург принимал на себя обязательство оказывать содействие в приобретение ГУП «ТЭК СПб» тепловой энергии у ОАО "Северо-Западная ТЭЦ" объемом не менее 4 000 тыс. Гкал в год; фактический объем приобретаемой энергии по годам до настоящего времени находился в пределах 20-40% от заявленного. Этот показатель не обусловлен объективными причинами или потребностями: раньше городу призходилось брать 1,4-1,5 млн, а с 2023 года планово заложено 2,4 млн Гкал». Кроме того,

в период 2012-2014 годов имели место неплатежи со стороны ГУП "ТЭК СПб" за оказанные услуги, напоминает компания. Они были взысканы в судебном порядке, но процесс получения задолженности затянулся до 2016 года.



В 2015 году «Тепломагистраль» обратилась к Смольному с предложением установить такой тариф, который бы позволил ему расплатиться по кредиту до 2020 года http://www.fontanka.ru/2014/06/06/150/, благо о такой реструктуризации удалось договориться. Расценки действительно подняли в полтора раза, но в компании настаивают: речь шла не о росте, а о том, чтобы вернуться к тарифу 2010 года (458,65 руб./Гкал) с последующей индексацией, т. к. в дальнейшем он снижался и не включал в себя в полном объеме средства на погашение кредита ВТБ. «В 2015 году тариф составлял 353,15 руб/Гкал или вместо индексации в течение пяти лет снизился на 23%, - говорят в «Тепломагистрали». - При этом суммы выплат кредитной организации в соответствии с графиком платежей только увеличивались, вплоть до 2020 года».



ГУП «ТЭК СПб» заявляет, что в 2020 году расплачивался с «Тепломагистралью» в полном объеме по установленному тарифу — даже несмотря на то, что само недополучило доходов более чем на 2 млрд рублей из-за аномально теплой зимы. Что это за тариф — понятно из следующей реплики: «Так как затраты ЗАО «Тепломагистраль» на передачу тепловой энергии не зависят от изменения объёма покупки, объем перечисленных средств позволяет ЗАО «Тепломагистраль» осуществлять расходы, полностью обеспечивающие его производственно-хозяйственную деятельность».



Очевидно, проценты по кредиту не входят в производственно-хозяйственную деятельность Дело в том, что в приближенной к рабочей обстановке стороны прожили лишь до 2019 года, когда в городе прошла кампания по замедлению тарифов ЖКХ, впоследствии вознесшая вице-губернатора Максима Шаскольского в Федеральную антимонопольную службу. Из необходимой валовой выручки «Тепломагистрали» вычистили ее обязательства перед ВТБ. Как раз по предписанию ФАС, тариф рухнул сразу на 83,8% - с 586,04 руб./Гкал до 95,12 руб./Гкал; валовая выручка — с 776 млн рублей до 126 млн.



«Затраты ЗАО "Тепломагистраль" всё же зависят от количества переданной тепловой энергии, т.к. с увеличением объема происходит рост температуры теплоносителя, - говорят в компании. - А это, в свою очередь, приводит к повышенным технологическим потерям, оплата которых не заложена регулирующим органом». Да и насчет полной оплаты спорят: говорят, что просрочка по оплате транзита образовалась в 2020 году — на 15 млн. «Требования «Тепломагистрали» будут удовлетворены после включения в тариф будущих периодов и подведения регулирующим органом итогов 2020 года с признанием экономически-обоснованными расходов, превышающих ранее учтенные в тарифе», - говорит ГУП «ТЭК». Однако как это вернет в тариф расчеты по кредиту, не ясно.



Для сравнения, необходимая валовая выручка самого ГУП «ТЭК» в 2019 году снизилась на 8,8%. Впоследствии тариф городского предприятия увеличивался https://www.fontanka.ru/2020/09/10/69463385/ опережающими темпами, причиной Смольный называет необходимость ГУП реконструировать ветхое хозяйство пушкинского и Колпинского районов, котороедосталось ему от обанкротившегося «ПушТЭК». Взгляд «Тепломагистрали» понятен — город просто перекладывает деньги: вместо того, чтобы обеспечивать выплаты по кредиту на совместный проект, наращивает субсидии своему предприятию.



Все это время труба отапливает район, ГУП «ТЭК» ее обслуживает. «В зоне ответственности предприятия - 887 зданий, теплоснабжение которых зависит от данного трубопровода. - говорят там. - Среди них - 556 жилых домов, 52 детских учреждения, 2 учебных, 43 школы и 15 лечебных заведений. Договор на эксплуатацию теплосетей ЗАО «Тепломагистраль» на 2020 год заключен на 46,8 млн рублей ( с НДС) , в месяц - 3,9 млн рублей (с НДС).

