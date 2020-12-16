Парижскую мэрию оштрафовали потому, что там слишком много женщин

Мэрия Парижа стала слишком феминистской. За это полагается штраф в 90 тысяч евро, который женщины готовы заплатить «из своего кармана».

О штрафе 16 декабря сообщают французские СМИ. Назначило его министерство государственной службы, так как с 2018 года должности в мэрии доставались в основном женщинам, что нарушает закон. На пять мужчин, занимающих руководящие посты, там приходится 11 женщин. Должно быть 60 на 40 в сторону сильной половины человечества, а в идеале — поровну.

Глава столицы Анн Идально назвала штраф в 90 тысяч евро «абсурдным, несправедливым, безответственным и опасным». Она готова платить из своего кармана, скинувшись с «директрисами и всеми сотрудницами генерального секретариата».