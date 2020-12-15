Писатель Андрей Константинов стал лауреатом премии «Русский детектив»

Писатель и сооснователь «Агентства журналистских расследований» Андрей Константинов стал лауреатом премии «Русский детектив». Автора более 50 книг жюри отметило за вклад в развитие детективного жанра. Подведение итогов премии и оглашение имён победителей проходило в формате онлайн-конференции 15 декабря.



Помимо Константинова лауреатами премии стали Александра Маринина с её детективом «Другая правда. Том 1», Вячеслав Прах с романом-загадкой «Он умел касаться женщин». Открытием года признан «Чёрный чемоданчик Егора Лисицы» Лизы Лосевой. Лучшим иностранным детективом сочли «Внутри убийцы» Майка Омера. Громко дебютировала Татьяна Морозова со своим «Уравнением с неизвестным». Лучшим детским детективом стал «Боги Манго» Анны Старобинец. Приз зрителей достался детективу Татьяне Поняковой за «Голос, звучащий в ночи». Лучший детективный фильм по итогам премии — снятая кинокомпанией «Централ Партнершип» картина «Достать ножи» с Крисом Эвансом и Дэниелом Крейгом в главных ролях. Лучшим отечественным фильмом в этом жанре в стал «Ростов» от киностудии «КИТ».