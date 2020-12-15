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Писатель Андрей Константинов стал лауреатом премии «Русский детектив»

Писатель и сооснователь «Агентства журналистских расследований» Андрей Константинов стал лауреатом премии «Русский детектив». Автора более 50 книг жюри отметило за вклад в развитие детективного жанра. Подведение итогов премии и оглашение имён победителей проходило в формате онлайн-конференции 15 декабря.

Помимо Константинова лауреатами премии стали Александра Маринина с её детективом «Другая правда. Том 1», Вячеслав Прах с романом-загадкой «Он умел касаться женщин». Открытием года признан «Чёрный чемоданчик Егора Лисицы» Лизы Лосевой. Лучшим иностранным детективом сочли «Внутри убийцы» Майка Омера. Громко дебютировала Татьяна Морозова со своим «Уравнением с неизвестным». Лучшим детским детективом стал «Боги Манго» Анны Старобинец. Приз зрителей достался детективу Татьяне Поняковой за «Голос, звучащий в ночи». Лучший детективный фильм по итогам премии — снятая кинокомпанией «Централ Партнершип» картина «Достать ножи» с Крисом Эвансом и Дэниелом Крейгом в главных ролях. Лучшим отечественным фильмом в этом жанре в стал «Ростов» от киностудии «КИТ».

В 1993 году Андрей Константинов руководил криминальным отделом газеты, который сам и создал. В июне 1996 года по его инициативе была создана Служба журналистских расследований, которая начала работать при издательском доме «Шанс». С февраля 1998 года Константинов является гендиректором и главредом «Агентства журналистских расследований».

Андрей Константинов — автор книг «Преступный мир России», «Бандитский Петербург», «Адвокат», «Адвокат-2», «Журналист», «Журналист-2», «Сочинитель» и «Сочинитель-2». Книга «Преступный мир России», написанная в соавторстве со шведским журналистом Малькольмом Дикселиусом, была издана в Швеции дважды, а в 1998 году вышла новая ее версия — «Русские мафиози». В 1999–2000 годах в Швеции публикуются переводы его романов «Адвокат» и «Журналист-2», выходит «Адвокат» и на финском языке.

Вместе с коллективом Агентства были написаны книги «Коррумпированный Петербург» и «Коррумпированный Петербург-2», «Бандитская Россия», «Мошеннический Петербург», осуществлен художественный проект «Агентство «Золотая пуля»». Вместе с писательницей Марией Семеновой — роман «Меч мертвых».

В июне 1999 года в соавторстве с Александром Новиковым он выпустил новый роман «Специалист», а в сентябре 1999 года — роман «Ультиматум губернатору Петербурга». К середине 2000 года Константинов и Новиков закончили совместную работу над новыми романами «Арестант» и «Мент». В июне 2000 года Андрей осуществил новый литературный проект «Байки служивых людей».

Общий тираж книг Константинова превысил 10 миллионов экземпляров.

В мае 2000 года по романам Константинова «Адвокат» и «Журналист» на канале НТВ был показан 15-серийный художественный фильм «Бандитский Петербург». Фильм снят известным кинорежиссёром Владимиром Бортко, Андрей Константинов был соавтором сценария.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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Поздравляю, Андрей Дмитриевич!
Дальнейших творческих успехов!
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