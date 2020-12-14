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«Право граждан на благоприятную окружающую среду». Путин поручил разработать систему квотирования выбросов до 1 марта

Система по ограничению числа вредных выбросов предприятий в атмосферу должна быть разработана до 1 марта. Соответствующее распоряжение дал 14 декабря президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля 14 декабря.

«В целях соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии правительству РФ обеспечить принятие неотложных мер по завершению подготовки нормативных правовых актов, предусмотренных законодательством в области охраны атмосферного воздуха, завершение до 1 марта 2021 года формирования системы квотирования и установления квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», — говорится в документе.

При помощи научного сообщества будет актуализирован перечень загрязняющих атмосферу веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования, стандартизированы требования к измерениям их выбросов, автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов. Предполагается, что на объектах негативного воздействия на окружающую среду I категории будут ставить для учёта выбросов отечественное оборудование — исполнительные органы должны разработать соответствующую систему стимулирования.

Также Путин распорядился определить правовой статус комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды в России и поэтапно ввести её в эксплуатацию.

Также планируется завершить создание «системы "зеленых" финансовых инструментов, а также комплекса мер по развитию механизмов добровольного страхования рисков причинения вреда окружающей среде».

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Комментарии (8)

doorbal_
с 1999 по 2017 год СЭС и Роспотребнадзор увеличили среднесуточную ПДК по метилмеркаптану в 660 раз, а за последние десять лет — в 60 раз. В организации отмечали, что новая ПДК превышает порог восприятия человеком запаха этого вещества в полтора-три раза. По мнению экологов, решения об изменении ПДК были приняты без каких-либо исследований для улучшения статистики. «Согласно прежним нормативам в городах, где концентрации формальдегида превышены, проживало 50 млн человек,— указывают в "Гринписе России".— После того как ПДК ослабили, статистика "улучшилась": теперь она показывает, что меньше городов подвержены риску и от повышенных концентраций канцерогенного вещества страдают якобы всего 20 млн человек». Экологи считают, что изменения нормативов выгодны предприятиям, которые вносят плату за негативное воздействие на окружающую среду за выбросы сверх норматива.
doorbal_
Действующие предельно допустимые концентрации (ПДК) для канцерогенных веществ в разы превышают верхнюю границу приемлемого риска для здоровья населения, заявили в «Гринписе России». Согласно расчетам экологов, ПДК для тетрахлорметана, дихлорэтана и хрома превышают верхнюю границу риска, установленную Роспотребнадзором, в сотни раз — такие концентрации при хроническом воздействии ведут к риску развития онкологических заболеваний. В Роспотребнадзоре эти данные комментировать отказались.
doorbal_
Сперва повысили уровень ПДК вредных веществ в воздухе законодательно и то что раньше являлось опасным для живого организма, теперь является нормой (правда организм об этом не в курсе), а теперь устанавливать квоты на выбросы. А свыше квоты оплачиваться будет по двойному тарифу стало быть?
Бороться надо с загрязнением, а не бабки собирать за загрязнение! Подонки!
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