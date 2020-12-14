«Право граждан на благоприятную окружающую среду». Путин поручил разработать систему квотирования выбросов до 1 марта

«В целях соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии правительству РФ обеспечить принятие неотложных мер по завершению подготовки нормативных правовых актов, предусмотренных законодательством в области охраны атмосферного воздуха, завершение до 1 марта 2021 года формирования системы квотирования и установления квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», — говорится в документе.

Система по ограничению числа вредных выбросов предприятий в атмосферу должна быть разработана до 1 марта. Соответствующее распоряжение дал 14 декабря президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля 14 декабря.

При помощи научного сообщества будет актуализирован перечень загрязняющих атмосферу веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования, стандартизированы требования к измерениям их выбросов, автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов. Предполагается, что на объектах негативного воздействия на окружающую среду I категории будут ставить для учёта выбросов отечественное оборудование — исполнительные органы должны разработать соответствующую систему стимулирования.

Также Путин распорядился определить правовой статус комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды в России и поэтапно ввести её в эксплуатацию.



Также планируется завершить создание «системы "зеленых" финансовых инструментов, а также комплекса мер по развитию механизмов добровольного страхования рисков причинения вреда окружающей среде».

