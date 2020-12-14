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Приставы в Петербурге взыскали 13,5 млн рублей с застройщика. Шесть лет назад он передала семейной паре квартиру без отопления и со щелями в стене

Приставы Санкт-Петербурга по решению Красносельского районного суда взыскали более 13 млн рублей со строительной компании «СПб Реновация» в пользу семейной пары. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба управления.

По данным ведомства, в 2014 году застройщик передал покупателям квартиру со щелями в стенах и без рабочей системы отопления.

«На объекте имелись следы протечки, отслаивалась штукатурка, отсутствовала

вытяжная и приточная вентиляция. Батареи в квартире прогревались неравномерно, наружные стены у пола имели температуру 12 градусов», — сообщает пресс-служба судебных приставов Петербурга. Кроме того, из-за некачественного водоснабжения квартиру затопило.

В сумму входят неустойка, убытки, компенсация морального вреда, процент за пользование чужими денежными средствами и штраф.

Застройщик удовлетворил требования лишь частично, выплатив только 5 млн рублей. Из-за чего судебные приставы прекратили регистрации автомобилей должника и списали недостающую сумму с банковского счета компании. Также с застройщика был взыскан исполнительский сбор в размере почти 1 миллиона рублей.

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Комментарии (8)

Garri
Странно... А семейная пара случайно не имеет родства с каким-нибудь членом партии жуликов и воров? или, например в рядах силовых ведомств?
Простым налогоплательщикам такая фантастика точно не светит..
Boris_93*1
Достаточно редкое событие , или там реально бракоделы дом строили с " неустранимыми недостатками "
263886351
Молодцы! Если бы все люди не позволяли обращаться к себе как к скоту, мы жили бы в другой стране. Интересно, а остальные "счастливые" владельцы жилья в домах этой компании сыкливо устраняли недоделки сами?
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