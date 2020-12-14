Приставы в Петербурге взыскали 13,5 млн рублей с застройщика. Шесть лет назад он передала семейной паре квартиру без отопления и со щелями в стене

Приставы Санкт-Петербурга по решению Красносельского районного суда взыскали более 13 млн рублей со строительной компании «СПб Реновация» в пользу семейной пары. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба управления.



По данным ведомства, в 2014 году застройщик передал покупателям квартиру со щелями в стенах и без рабочей системы отопления.



«На объекте имелись следы протечки, отслаивалась штукатурка, отсутствовала



вытяжная и приточная вентиляция. Батареи в квартире прогревались неравномерно, наружные стены у пола имели температуру 12 градусов», — сообщает пресс-служба судебных приставов Петербурга. Кроме того, из-за некачественного водоснабжения квартиру затопило.

