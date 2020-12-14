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Иностранные банкиры прогнозируют доллар по 65 рублей. На бирже валюта продолжает расти

В начале новой недели рубль продолжил ослабляться, хотя иностранные банкиры считают российскую валюту «недооцененной».

«В долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65–66 рублей», — цитирует 14 декабря РИА Новости прогноз директора по инвестициям датского Saxo Bank Стина Якобсена.

По его словам, российская валюта остается недооцененной и может прибавить в 2020 году. «Следующий год станет годом сырьевых товаров, здесь у России есть большие мощности», — отметил аналитик.

С открытием торгов 14 декабря рубль не смог существенно укрепиться. Доллар на бирже поднялся выше 73 рублей, а евро прибавил до 88,5 рубля. Нефть марки Brent торгуется за 50 долларов за баррель.

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Комментарии (13)

Skazochny
Иностранные банкиры с еврейскими фамилиями и банками в России...
264525441
Доллар дешевле и макарошки с маслом пониже!
Жора  
Фонтанка, прежде, чем выдавать такую статью, посмотрите на график торгов! Доллар НИЖЕ 73 и тренд на дальнейшее снижение!
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