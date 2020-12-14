Иностранные банкиры прогнозируют доллар по 65 рублей. На бирже валюта продолжает расти

В начале новой недели рубль продолжил ослабляться, хотя иностранные банкиры считают российскую валюту «недооцененной».

«В долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65–66 рублей», — цитирует 14 декабря РИА Новости прогноз директора по инвестициям датского Saxo Bank Стина Якобсена.

По его словам, российская валюта остается недооцененной и может прибавить в 2020 году. «Следующий год станет годом сырьевых товаров, здесь у России есть большие мощности», — отметил аналитик.

С открытием торгов 14 декабря рубль не смог существенно укрепиться. Доллар на бирже поднялся выше 73 рублей, а евро прибавил до 88,5 рубля. Нефть марки Brent торгуется за 50 долларов за баррель.