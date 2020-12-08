Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»

В художественной академии им. А. Л. Штиглица 8 декабря состоялась передача ёлочных шаров, расписанных вручную будущими художниками, сотрудникам Санкт-Петербургского детского хосписа. Игрушки станут своеобразной наградой для тех, кто примет участие в проекте «Мечты сбываются» в поддержку детей с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями, а также украсят ёлку в детском хосписе.

Акция «Мечты сбываются» проводится уже 17 лет. Её задачей является показать пациентам хосписа, что люди знают о них, переживают и хотят сделать всё возможное, чтобы поддержать в трудную минуту. А каждый шар становится личным подарком и знаком конкретной благодарности для тех, кто присоединился к проекту и воплотил сокровенное желание неизлечимо больного ребёнка.



Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»

Особенность проекта «Мечты сбываются» в том, что каждый человек может своими руками совершить маленькое чудо. «Ты получаешь больше, чем отдаешь», — признаются благотворители, уже принявшие участие в проекте.

Одним из первых в этом году сбылось желание пятилетнего Марка, рассказали в детском хосписе. У мальчика тяжелое заболевание, из-за которого он почти ничего не видит и сильно ограничен в возможностях движения. Он любит плавать, после водных процедур он счастливо улыбается. Мама Марка призналась, что ребёнок мечтает поплавать с дельфинами — отклик на эту заявку поступил от благотворителя почти сразу. Знакомство Марка с дельфином проходило под руководством инструктора. И хотя сначала мальчик испугался холодной воды и непривычных звуков, в процессе занятия у него получилось расслабиться, поиграть и поплавать с дельфином. «Эмоции у Марка были очень яркие и сильные», — делится мама мальчика. Мечта сбылась, и этот день надолго останется в воспоминаниях Марка и его семьи.

«Для нас очень важно создать для каждого подопечного хосписа такие же невероятные моменты, как у Марка. Ощущение сказки и вера в то, что чудеса обязательно случаются, иногда лучше лекарств помогают ребёнку продолжить борьбу с болезнью. Кроме ухода и заботы врачей тяжелобольным детям нужно время, которое кто-то готов с ними разделить, а исполнение мечты — это и есть тот долгожданный знак внимания и поддержки», — говорят в хосписе.



В этом году дети мечтают полетать на прогулочном самолёте, научиться играть на музыкальных инструментах, получить поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, попробовать себя в роли модели и познакомиться со стилисткой Гоар Аветисян.

На странице проекта «Мечты сбываются» любой желающий может совершить пожертвование в пользу детского хосписа. Эта помощь позволит исполнить заветные мечты детей с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями.

В хосписе отметили, что в этом году в проекте «Мечты сбываются» участвуют подопечные хосписов и паллиативных центров не только Северной столицы, но и Московской области, Иркутска, Саратова, Республики Крым.