Китай и Непал сообщили о новой высоте Эвереста. Гора «подросла»

Представители Китая и Непала на совместной церемонии объявили новые итоги измерения высочайшей горы на Земле — Эвереста. Об этом пишет РИА Новости 8 декабря.
Высота Эвереста официально увеличена на 86 см, теперь она составляет 8848,86 метра.
«Три года назад наши страны согласились совместно измерить высоту горы Джомолунгма… На основании данных исследовательских департаментов двух стран для меня большая честь объявить о новой высоте горы Джомолунгма, которая составляет 8848,86 метра», — сказал глава МИД Непала Прадип Кумар Гьявали во время встречи, прошедшей в формате видеоконференции.
После серии разрушительных землетрясений в Непале весной 2015 года, власти этой страны задумались об измерении высоты Эвереста, предположив, что гора стала ниже. Ранее геодезисты измеряли вершину вместе со снежной шапкой и разделяли общепринятое мнение, что её высота — 8848 метров. Китай утверждал, что гору нужно измерять по высоте скалы, и настаивал, что правильная цифра — 8844,43 метра. Из-за этого государства не могли подписать протокол о границе.