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Гендиректору — выговор, заму — увольнение. «Победа» поплатилась за фаллическую поддержку Дзюбы в небе

Совет директоров «Победы» (входит в группу «Аэрофлот») объявил выговор генеральному директору лоукостера Андрею Калмыкову, а один из его заместителей был уволен после расследования полёта над Нефтекамском 11 ноября, траектория которого отчётливо напоминала мужской детородный орган. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к совету директоров «Победы».

На заседании, состоявшемся во вторник, 8 декабря, обсуждали акцию в поддержку капитана российской сборной по футболу Артёма Дзюбы. Во время выполнения рейса из Москвы в Екатеринбург с более чем сотней пассажиров на борту в небе над Нефтекамском пилот пролетел по траектории фаллической формы, в результате чего опоздал в аэропорт Кольцово на 32 минуты. Представитель «Победы» после этого не отрицал, что делалось это намеренно. Росавиация, проведя проверку, заключила, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полета, и усомнилась в профпригодности руководства лоукостера.

Какого именно заместителя уволили 8 декабря, источники не сообщают, но сам факт ухода сотрудника после сомнительного виража подтвердили в «Аэрофлоте».

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Комментарии (1)

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Постановочность слива подтверждается.
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