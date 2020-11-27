Фото: фрагмент отчета Росавиации

Шалость экипажа «Победы» на рейсе ПБД-407 заметили 11 ноября, в день полета по маршруту Москва — Екатеринбург. «Боинг-737» начал наворачивать круги незадолго до посадки, оставляя на карте недвусмысленные очертания. Авиакомпания игриво озвучила то, о чем все подумали: «Возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле». Время было такое — самоудовлетворительный скандал бушевал, и все не опознанное продолговатое сразу отсылало к личной жизни форварда «Зенита».



Что шутками не обойдется, стало ясно через 4 дня, когда Росавиация начала проверку инцидента. А вечером 26 ноября появилась информация о том, что ведомство рекомендует уточнить профпригодность руководства «Победы». Одновременно в сеть выложили отчет комиссии Росавиации по результатам расследования за подписью руководителя Александра Нерадько. В пресс-службе ведомства заявили, что не комментируют служебные документы, но собеседник «Фонтанки», близкий к Минтрансу, подтвердил его подлинность: «К сожалению, правда. Кто-то слил документ, который не должны были сливать».

Между тем именно опубликованный отчет отвечает на вопрос, почему Дзюба, образно говоря, дотянулся аж до руководства авиакомпании. В нем подробно описаны обстоятельства: около полудня экипаж сообщил диспетчеру о необходимости выполнения виражей в районе Нефтекамска «для проведения проверки навигационного оборудования»; 102 пассажира покружились по еще не ведомой им траектории и благополучно сели в Екатеринбурге.



Метеорология и наземные службы, согласно отчету, к произошедшему отношения не имеют. За пилотами — Виталием Старанкевичем и Игорем Троцевским — ранее никаких авиационных происшествий не числилось, у них более 7 тысяч часов налета на двоих, конкретно на 737-м — 4,5 тысячи и 1,5 тысячи соответственно. Оба они дали идентичные пояснения: мол, перестали поступать данные с правого FMS (речь о системе самолетовождения, которая обеспечивает контроль за траекторией полета и характеристиками самолета; всего FMS на «Боинге-737» два, основным является левый). Экипаж решил сделать две орбиты, работа нормализовалась — продолжили полет.



Речевые самописцы не в помощь, так как самолет продолжал эксплуатироваться и дальше отправился в Петербург, а продолжительность записи — 2 часа. Однако регистратор параметрической информации подтверждает: FMS и IRU (блок инерциальной навигационной системы) работали исправно, характеристики навигации были не хуже потребных, судно управлялось автопилотом и задатчиком курса. В любом случае, говорится в отчете, «отказ одного FМС не относится к сложным и аварийным ситуациям, не приводит к отказу навигационной системы (непрерывное самолетовождение обеспечивается от второго FMC) и не требует изменения плана полета».



Командир воздушного судна Старанкевич на момент расследования был в отпуске, а Троцевского удалось расспросить подробнее. Он пояснил, что увидел на мониторе сообщения verify position и single FMS operation, на правом навигационном дисплее пропала информация. Проблема сохранялась и в процессе «выполнения правого и левого виража» (шикарный эвфемизм, если вспомнить, что именно рисовал самолет в небе). Затем работа оборудования восстановилась, так что даже не стали делать запись в бортовой журнал. И важное уточнение: «Указаний от руководства авиакомпании на выполнение маневрирования при выполнении данного рейса не было».



Это интересное пояснение на первый взгляд избыточно: при чем здесь руководство, если пилоты принимали оперативное решение, полагаясь на данные оборудования? Однако в отчете есть отсылка к другому эпизоду, который произошел за день до полета Москва — Екатеринбург. Тогда в Единую систему организации воздушного движения (ЕС ОрВД) был представлен план полета Москва — Петербург такого же «Боинга-737» (рейс «Победы» ПБД-205). «В данном плане было предусмотрено выполнение части мapшрута по замкнутой траектории, обозначенной rеоrрафическими точками», — сообщает отчет. Беглый взгляд на замкнутую траекторию не оставляет сомнений: Дзюбу хотели поддержать еще 10 ноября, при путешествии в город на Неве.



Фото: фрагмент отчета Росавиации

Разрешение было получено, однако после взлета с учетом фактической воздушной обстановки диспетчер дал указание пилотам изменить маршрут; его вариант был более оптимальным — 343 км вместо 373 по плану полета. Тогда-то из кабины и прозвучало странное: «Да у нас компания требует сегодня».



Диспетчеры заподозрили неладное, пригляделись и ахнули от «нестандартности» маршрута. Специалисты ЕС ОрВД связались с авиакомпанией и поинтересовались, откуда такая тяга к символу плодородия. В ответ им сообщили, что внетрассовую часть включили в план для тренировки по сливу топлива. Тут есть два возражения: во-первых правила запрещают имитировать аварийную обстановку с пассажирами на борту; во-вторых — эта модель самолета вообще не оборудована системой слива топлива в полете. Когда комиссия по екатеринбургскому фаллосу попыталась получить пояснения по петербургскому эпизоду, «Победа» отказала, сообщается в отчете.



В 19.39 диспетчер окончательно запретил экипажу чертить непотребства в небе. Состоялся диалог:



— «Победа 205», Петербург — Контроль, а вы фигуру-то видели, какую хотели нарисовать?



— Это не я.

— Так, а может, не в Российской Федерации, вот это, чтоб потом резонанс был, это так вот, для своих вон.

— Я все понимаю, я не особо был рад этому, мне сказали, флайт-план подали, я делаю, вы не согласовались, я только рад.

— Мы тоже.

— Спасибо, спасли.



Руководство ЕС ОрВД связалось с гендиректором «Победы» Андреем Калмыковым, однако он высказал ту же версию, что потом ушла в СМИ: экипаж хотел поддержать Дзюбу. «Как следует из приведенного выше фрагмента переговоров «экипаж — диспетчер» в 19:42, ссылка генерального директора авиакомпании на летный состав авиакомпании является необъективной, — высекает комиссия в граните. — Таким образом, вмешательство органов ОВД не позволило руководству ООО «Авиакомпания «Победа» навязать экипажу рейса ПБД-204 выполнить внетрассовый попет по траектории и мотивам, не связанным с регулярным пассажирским рейсом».



Зато ничто не помешало, так сказать, протянуть многокилометровую руку помощи Артему Дзюбе на следующий день. Комиссия пришла к выводу, что ситуация на борту не требовала маневров. «Можно предположить, что действия в полете 11.11.2020 были санкционированы или осуществлялись с ведома руководства ООО «Авиакомпания «Победа». Дополнительным подтверждением этого вывода может служить следующее: после полета экипаж ПБД-407 не сделал в бортовом журнале записи об отказах или неисправностях… однако это не стало предметом разбирательства со стороны авиакомпании», — пишет комиссия.



с сайта flightradar.com

И приговор: ПАО «Аэрофлот», как учредителю ООО «Авиакомпания «Победа», рассмотреть вопрос о соответствии руководства ООО «Авиакомпания «Победа» занимаемой должности. Что касается экипажа — направить отчет по результатам расследования в правоохранительные и надзорные органы для применения мер воздействия.

Андрей Калмыков все вопросы переадресовал в пресс-службу «Победы». Однако оперативные комментарии не смогли представить ни там, ни в «Аэрофлоте».



Справка:

Лоукостер «Победа» является дочерней компанией ПАО «Аэрофлот», основан в 2014 году. В 2019 году выручка компании составила 52 млрд рублей при прибыли в 5 млрд. В свою очередь, крупнейшим держателем пакета акций ПАО «Аэрофлот» является Российская Федерация, в собственности которой находится 57,34% от общего количества обыкновенных акций.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»