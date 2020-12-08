Блокчейн уничтожит фейковые новости, Amazon купит Кипр, а вакцина от Covid-19 обрушит бизнес. Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2021 год

Датский Saxo Bank опубликовал очередные «шокирующие прогнозы» на 2021 год. «Серией маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых финансовые рынки может накрыть весьма мощной ударной волной», компания поделилась 8 декабря.
В следующем году в Saxo Bank ожидают отступления коронавируса из-за массовой вакцинации и резкого повышения риска корпоративных дефолтов. По оценкам аналитиков, компании разорятся из-за усиленного роста долговой нагрузки (в первую очередь, из сегмента офлайновой розничной торговли), после снижения доходности государственных и корпоративных облигаций инвесторы перейдут на более рискованные активы.
Интернет-гиганты типа Amazon, Google и Facebook после увеличения своей влиятельности окажутся под прицелом недовольных правительств. В итоге Amazon «купит» Кипр — точнее, перенесет туда свою штаб-квартиру и спасет страну от большого долга — снизит его отношение к ВВП почти на 100%. В то же время Германия добродушно поможет Франции, государственный долг которой в 2021-м превысит 120% ВВП, а блокчейн нанесет мощный удар по СМИ, которые распространяют фейковые новости: можно будет отследить первоисточник каждого сообщения, что позволит подавить всю ложную информацию.
Кроме того, на рынке появится новая китайская цифровая валюта, которая профинансирует новую пенсионную систему и углубит рынок капитала страны, а системы искусственного интеллекта решат сложнейшие задачи физики плазмы — это откроет путь к коммерческому использованию ядерного синтеза и позволит устранить нехватку воды и пищи в мире.
Аналитики также считают, что после пандемии будет введен безусловный базовый доход — регулярные государственные выплаты, — который приведет к запустению больших городов, а для устранения неравенства на рынке труда будет создан Фонд гражданских технологий: каждый человек получит долю его активов, дополнительные выплаты будут направлены уволенным из-за развития технологий работникам.
По прогнозам Saxo Bank, в 2021 году начнется кризис предложения серебра, который подорвет политическую поддержку инвестиций в солнечную энергетику во время президентства Джо Байдена, «зеленую сделку» ЕС и прогнозы Китая по нулевому выбросу углерода на 2060 год. Также произойдет взлет развивающихся экономик: появятся спутниковые системы Wi-Fi, которые понизят цены на услуги связи и повысят скорость обмена данными, продолжится революция платежных и банковских систем, а технологии беспилотных летательных аппаратов повысят производительность труда в сельском хозяйстве.
В прошлом году компания предсказывала поражение Дональда Трампа на выборах, а также то, что доллар сильно ослабеет к другим мировым валютам, чего пока, впрочем, не произошло. Ранее аналитики также прогнозировали возможность распада Евросоюза, замедление глобального экономического кризиса и рост курса биткоина.