Для владельцев жилья в 2021 году вступят в силу новые запреты

Жильцов многоквартирных домов с января 2021 года ждёт ряд нововведений в связи с вступлением в силу постановления правительства «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
Как сообщает 8 декабря агентство «Прайм», с 1 января запрещено хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах. На балконах и лоджиях запрещено оставлять свечи и непотушенные сигареты. Все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без ключа или иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой. Решётки на окнах подвалов должны открываться, как и на первых этажах, если они считаются эвакуационными выходами.
Газовые приборы нельзя эксплуатировать в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания. По словам эксперта, таким образом, теоретически, можно запретить использование любой газовой плиты до её диагностики за счёт жильца, поясняет он.
За данные правонарушения, согласно статье 20.4 КоАП РФ, предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью людей может быть возбуждено уголовное дело.