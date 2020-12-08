Для владельцев жилья в 2021 году вступят в силу новые запреты

Жильцов многоквартирных домов с января 2021 года ждёт ряд нововведений в связи с вступлением в силу постановления правительства «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Как сообщает 8 декабря агентство «Прайм», с 1 января запрещено хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах. На балконах и лоджиях запрещено оставлять свечи и непотушенные сигареты. Все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без ключа или иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой. Решётки на окнах подвалов должны открываться, как и на первых этажах, если они считаются эвакуационными выходами.