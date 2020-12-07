Znak.com: Минздрав спустил разнарядку по вакцинации федеральных чиновников от коронавируса. Списки составят до 10 декабря

Воспользоваться российской прививкой от коронавируса должны не менее 60% сотрудников всех органов федеральной власти. Об этом 7 декабря пишет Znak.com со ссылкой на письмо за подписью замминистра здравоохранения Олега Гриднева.



По данным издания, Минздрав потребовал от федеральных органов власти до 10 декабря предоставить информацию «о количестве лиц, подлежащих вакцинации против новой коронавирусной инфекции СОVID-19 с учетом охвата вакцинацией не менее 60% сотрудников».



Владимир Путин ранее объявил, что массовая вакцинация должна начаться в России уже на этой неделе — первые на очереди учителя и врачи. Правда, пока официально сообщалось только о прививочной кампании в армии и в Москве и Подмосковье. Как рассказал сегодня губернатор Петербурга, в Петербург 50 тысяч доз должны поступить только после Нового года. В итоге город должен получить полмиллиона доз, однако точно неизвестно — когда. Да и это вряд ли позволит привить всех, учитывая, что только по официальным данным в Петербурге проживают более пяти миллионов человек.

