Петербургский Роспотребнадзор оштрафовал бизнес за нарушение коронавирусных запретов на 1,5 млн рублей за три недели

По итогам рейдов составлено около 100 протоколов об административных правонарушениях на сумму более 1,5 млн рублей и более 15 протоколов о временном запрете деятельности.

Около 40% пришлось на офисы, также сотрудники санитарного ведомства посетили образовательные учреждения, заводы, культурные объекты, фитнес-центры, магазины, отели, салоны красоты.

Петербургский Роспотребнадзор подвел итоги проверок соблюдения коронавирусного режима «в организованных коллективах». По данным «Фонтанки», с 16 ноября по 6 декабря его специалисты обследовали 695 объектов.

Половина проверенных предприятий (49%) не соблюдала дезинфекционный режим, почти четверть (24%) не проводила входной контроль. Также организации не соблюдали перчаточно-масочный режим, не проводили мероприятия по разобщению сотрудников и минимизации количества контактов.



О намерении проверять офисы Роспотребнадзор сообщил в конце ноября. На карандаше у инспекторов было 1500 организаций, которые посетят в первую очередь.



Проверки заведений общественного питания также продолжаются и нередко заканчиваются закрытием заведений. Но бизнес срывает пломбы и продолжает работать.

