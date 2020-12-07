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Петербургский Роспотребнадзор оштрафовал бизнес за нарушение коронавирусных запретов на 1,5 млн рублей за три недели

Петербургский Роспотребнадзор подвел итоги проверок соблюдения коронавирусного режима «в организованных коллективах». По данным «Фонтанки», с 16 ноября по 6 декабря его специалисты обследовали 695 объектов.

Около 40% пришлось на офисы, также сотрудники санитарного ведомства посетили образовательные учреждения, заводы, культурные объекты, фитнес-центры, магазины, отели, салоны красоты.

По итогам рейдов составлено около 100 протоколов об административных правонарушениях на сумму более 1,5 млн рублей и более 15 протоколов о временном запрете деятельности.

Половина проверенных предприятий (49%) не соблюдала дезинфекционный режим, почти четверть (24%) не проводила входной контроль. Также организации не соблюдали перчаточно-масочный режим, не проводили мероприятия по разобщению сотрудников и минимизации количества контактов.

О намерении проверять офисы Роспотребнадзор сообщил в конце ноября. На карандаше у инспекторов было 1500 организаций, которые посетят в первую очередь.

Проверки заведений общественного питания также продолжаются и нередко заканчиваются закрытием заведений. Но бизнес срывает пломбы и продолжает работать.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

rumet
недаром говорится, что рос. чиновник - аки тифозная вошь, работает до полного изничтожения кормовой базы...
Я только вижу, что вокруг в самом центре опустевают первые этажи,
закрываются отделы в торговых центрах. Разор и запустение. Куда идти всем этим людям - освободившимся от своих бизнесов и работы? В Росгвардию? В чиновники-закрывальщики-штрафовальщики? Эврика!
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