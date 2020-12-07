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Электричка на Сосново сбила сибиряка в Петербурге

Транспортная полиция выяснила обстоятельства смертельного травмирования молодого человека на станции Кушелевка.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО 7 декабря, ЧП произошло в субботу около шести вечера. 21-летний уроженец Кемеровской области переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора в капюшоне. Машинист электропоезда сообщением Санкт-Петербург — Сосново сигналил ему и применил экстренное торможение.

Однако столкновения избежать не удалось. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Проводится проверка.

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