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В Якутии из торговых точек изымают антисептик, которым насмерть отравились восемь человек

В Якутии из торговых точек изымают спиртосодержащий антисептик, которым отравились девять жителей Таттинского района республики. Восемь человек скончались.

«Всего проверено 475 объектов, в 6 из них обнаружен данный антисептик, производства ИП Калинин. Изъято 37 литров опасной продукции», — рассказали 7 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора РИА Новости.

От отравления антисептиком скончались восемь жителей села Томтор Таттинского района Якутии. По информации регионального управления Роспотребнадзора, они купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и выпили его. Остаток антисептика изъят для экспертизы и доставлен в Якутск. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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Комментарии (6)

Павел Воронов
Непонятно, что для России большее из зол...
avtech
дикари
Чёрт Опасный
Гениально!
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