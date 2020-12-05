Предельная цена российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составит 1942 рубля

Минздрав России зарегистрировал максимальную отпускную цену производителя на вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи.

Как сообщает 5 декабря РБК со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, предельная стоимость препарата составит 1942 рубля. Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 рублей.

Ранее «Спутник V» вошел в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на сессии ООН в начале декабря, заявил, что более ста тысяч человек уже привились вакциной «Спутник V», и анонсировал массовую вакцинацию.