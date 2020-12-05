FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
14
Печать

Предельная цена российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составит 1942 рубля

Минздрав России зарегистрировал максимальную отпускную цену производителя на вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи.

Как сообщает 5 декабря РБК со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, предельная стоимость препарата составит 1942 рубля. Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 рублей.

Ранее «Спутник V» вошел в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на сессии ООН в начале декабря, заявил, что более ста тысяч человек уже привились вакциной «Спутник V», и анонсировал массовую вакцинацию.

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину по цене от 25 до 37 долларов за дозу. По словам официального представителя ЕС, стоимость одной дозы препарата от Pfizer Inc и немецкой компании BioNTech S может составить 15,50 евро, а от CureVac — 10 евро.

«Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, она создана специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о её регистрации в России.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

coronel
1. Для граждан РФ - бесплатно.
2. 1942 - это за оба компонента:
===
Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 рублей.
===
3. 1942/90.26 = 21.52 (для тех, кого на калькуляторе забанили).

Есть ещё недопонявшие?
262544401
А говорили, бесплатно...
dragvs
Нифига себе ценник, это получается те же $25? При том что страна нищая, не Европа или США. К этому еще плюсуйте визит к врачу и две инъекции. В итоге тысяч 5 на человека будет выходить.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний