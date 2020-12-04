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За 5 часов на прививку от коронавируса в Москве записались 5 тысяч человек

Вакцина от COVID-19 пользуется спросом. За первые пять часов с момента открытия электронной записи на прививку в Москве записались пять тысяч человек. Об этом 4 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отмечается на официальном городском портале Москвы, пока пройти вакцинацию могут только москвичи, которые ежедневно по работе контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб.

В столице отечественную вакцину колют в 70 пунктах на базе городских поликлиник. Запись открыта на две недели вперед. Препарат «Спутник V» состоит из двух компонентов, поэтому прививку делают в два этапа с разницей в 21 день.

В Петербурге ещё не так много вакцины, чтобы открывать запись. Пока полностью привиты 62 медика, всего вакцину получили 217.

При этом по всей России привиты уже более семи тысяч военнослужащих.

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Комментарии (4)

kuk-vasyusha
Ого сколько желающих в рай!))))
19791979
5 тысяч из 12 млн. Москвы? Спрос просто невероятный))))
Piter Russo
Массовую вакцинацию населения хорошо если весной запустят. Сейчас даже на группы проф.риска не хватает.
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