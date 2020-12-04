За 5 часов на прививку от коронавируса в Москве записались 5 тысяч человек

Вакцина от COVID-19 пользуется спросом. За первые пять часов с момента открытия электронной записи на прививку в Москве записались пять тысяч человек. Об этом 4 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отмечается на официальном городском портале Москвы, пока пройти вакцинацию могут только москвичи, которые ежедневно по работе контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб.



В столице отечественную вакцину колют в 70 пунктах на базе городских поликлиник. Запись открыта на две недели вперед. Препарат «Спутник V» состоит из двух компонентов, поэтому прививку делают в два этапа с разницей в 21 день.

