Армейский размах: вакцину получили уже 7 тысяч военных, Шойгу хочет прививать по 5 тысяч в день

Как передает 4 декабря РИА Новости , заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов рассказал о получении 14,5 тысячи доз вакцины. Они распределены в военные округа, Северный флот и центральный аппарат Минобороны. Все требования по соблюдению «холодовой цепи» при транспортировке вакцины в округах выполнены, для чего закуплено более 100 морозильных камер и термоконтейнеров. Ежедневно прививаются полторы тысячи военных, и уже вакцинированы 7 175 человек.

Более семи тысяч военнослужащих уже привиты от коронавируса. Более того, темпы вакцинации хотят повысить — до 5 тысяч человек в день.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил ускорить вакцинацию личного состава. «Чтобы увеличить число вакцинированных до 5 тысяч человек в день, на базе военно-медицинских организаций и подразделений поручил создать прививочные кабинеты и сформировать необходимое количество специальных бригад для вакцинации», — подчеркнул глава Минобороны.

«В соответствии с вашим поручением в Вооруженных силах РФ активизирована работа по вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В декабре планируется получить еще 100 тысяч доз вакцины», — сказал Тимур Иванов. По его словам, на базе военно-медицинских организаций и подразделений сформировано более 300 прививочных бригад.

На днях в Петербург прибыла вторая с начала пандемии партия вакцины от коронавируса, её назвали очень крупной — 1600 доз. Она предназначена для медиков.



Президент Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса в России уже на следующей неделе.

