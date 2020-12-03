«Чувствуют себя хорошо, работают». От коронавируса в Петербурге полностью привиты 62 медика

Почти 10% имеющихся на сегодня доз вакцины от коронавируса в Петербурге уже использованы. Как сообщили в пресс-службе Смольного 3 декабря, на сегодняшний день привились 217 медицинских работников.
Однако полностью защищёнными (точнее на 95% — именно столько составляет заявленная эффективность «Спутник V») могут считать себя пока 62 медика — им ввели вакцину дважды.
«Вакцинация проходит без осложнений, все медики чувствуют себя хорошо, работают, за их состоянием постоянно наблюдают коллеги», — приводит пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.
Сегодня, 3 декабря, в Петербург прибыла партия вакцины в 1600 доз. Всего получено 2042 дозы. Также в Минздрав направлено соглашение о поставке вакцины против COVID-19 в количестве 4667 доз.
К 20 ноября привиты в два этапа были 39 медиков, один раз вакцинировались более 100.
Как сообщили 3 декабря в комздраве, о массовой вакцинации от коронавируса для врачей, учителей и сотрудников социальных служб по записи, как в Москве, пока речи не идёт.