«Чувствуют себя хорошо, работают». От коронавируса в Петербурге полностью привиты 62 медика

Почти 10% имеющихся на сегодня доз вакцины от коронавируса в Петербурге уже использованы. Как сообщили в пресс-службе Смольного 3 декабря, на сегодняшний день привились 217 медицинских работников.

Однако полностью защищёнными (точнее на 95% — именно столько составляет заявленная эффективность «Спутник V») могут считать себя пока 62 медика — им ввели вакцину дважды.

«Вакцинация проходит без осложнений, все медики чувствуют себя хорошо, работают, за их состоянием постоянно наблюдают коллеги», — приводит пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.