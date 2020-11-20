В Петербурге от коронавируса привились 39 медиков. Первую дозу получили больше ста

Вакциной «Спутник V» от коронавируса привились более 100 медработников, 39 из них прошли курс полностью — получили обе инъекции. Как сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана на пресс-конференции ТАСС 20 ноября, всего в Петербург поступило более 442 доз вакцины — больше ста «пошли в работу».



«Напоминаю, что в межпрививочном периоде человек не защищен от коронавирусной инфекции, поэтому он должен соблюдать все меры предосторожности. Иммунитет, согласно инструкции, максимально выходит на пик где-то к 42-му дню от первой прививки», — подчеркнул Андрей Сарана.