В Петербурге от коронавируса привились 39 медиков. Первую дозу получили больше ста

Вакциной «Спутник V» от коронавируса привились более 100 медработников, 39 из них прошли курс полностью — получили обе инъекции. Как сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана на пресс-конференции ТАСС 20 ноября, всего в Петербург поступило более 442 доз вакцины — больше ста «пошли в работу».
«Напоминаю, что в межпрививочном периоде человек не защищен от коронавирусной инфекции, поэтому он должен соблюдать все меры предосторожности. Иммунитет, согласно инструкции, максимально выходит на пик где-то к 42-му дню от первой прививки», — подчеркнул Андрей Сарана.
По его словам, сейчас город продолжает прививать группы риска: первыми были анастезиологи, дальше пойдут работники патологоанатомических бюро, затем ПЦР-лаборатории, а потом «красная зона». Очередная поставка вакцины «Спутник V», разработанной Центром им. Гамалеи, ожидается на следующей неделе.
Ранее в Смольном сообщили, что в Петербурге на 18 ноября было привито от коронавируса 37 медработников. Губернатор Александр Беглов сообщил, что в город доставлены еще 400 доз вакцины. Всего, по соглашению с Минздравом, должны поступить 4667 доз.