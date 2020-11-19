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В Петербурге от коронавируса вакцинировали 37 медработников. От гриппа до конца года осталось привить еще более миллиона человек

В Петербурге на 18 ноября было привито от коронавируса 37 медработников. Об этом 19 ноября на заседании оперштаба по борьбе с инфекцией рассказал губернатор города Александр Беглов.

По его словам, 42 дозы вакцины в сентябре поступили в больницу №40, а к 18 ноября привили 37 медработников. Что произошло с еще пятью дозами, губернатор не рассказал. Он уточнил, что доставлены еще 400 доз вакцины. По соглашению с Минздравом, в город должны поступить всего 4667 доз.

Беглов также сообщил, что по состоянию на 12 ноября в Петербурге от гриппа привиты 2 млн 163 тыс. человек. Всего, по плану, вакцинировать в 2020 году надо 60% жителей (3 млн 240 тыс. человек) — осталось более миллиона.

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Комментарии (4)

Андрей Кузьмин
Давайте хлопать в ладоши! Завтра ещё одного привьют! И будет 38 привитых медработников....
Павел Михайлов
От гриппа никогда не вакцинировался и не собираюсь. От короны аналогично.
spb7771250
Нормально летом населению наобеща ь вакцину, а на 18 ноября привить 37 человек? Знаете, это Оруэлл и Зазеркалье какое-то. ) Неужели население этого не видит?
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