В Петербурге от коронавируса вакцинировали 37 медработников. От гриппа до конца года осталось привить еще более миллиона человек

В Петербурге на 18 ноября было привито от коронавируса 37 медработников. Об этом 19 ноября на заседании оперштаба по борьбе с инфекцией рассказал губернатор города Александр Беглов.



По его словам, 42 дозы вакцины в сентябре поступили в больницу №40, а к 18 ноября привили 37 медработников. Что произошло с еще пятью дозами, губернатор не рассказал. Он уточнил, что доставлены еще 400 доз вакцины. По соглашению с Минздравом, в город должны поступить всего 4667 доз.



Беглов также сообщил, что по состоянию на 12 ноября в Петербурге от гриппа привиты 2 млн 163 тыс. человек. Всего, по плану, вакцинировать в 2020 году надо 60% жителей (3 млн 240 тыс. человек) — осталось более миллиона.

