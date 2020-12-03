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Сотни детей погибли и более 15 тысяч пострадали в ДТП на дорогах России в 2020 году

Заместитель главы ГИБДД России Владимир Кузин рассказал об аварийности с участием детей на дорогах страны за прошедшие месяцы 2020 года. Несмотря на снижение основных показателей, это все еще острая проблема, заявил он на пресс-конференции в ТАСС 3 декабря.

За 10 месяцев 2020 года в России было зарегистрировано 14 236 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. В авариях погибли 435 детей, еще 15 601 ребенок получил травмы. Тем не менее по сравнению с 2019 годом число ДТП с детьми сократилось на 16,2%, количество жертв среди несовершеннолетних снизилось на 9,9%, раненых — на 16,1%, отметил Кузин.

Скриншот с сайта ГИБДД РФ
Скриншот с сайта ГИБДД РФ

В Петербурге, по данным ГИБДД, с января по октябрь произошло 343 ДТП с детьми. В них погибли 4 ребенка, еще 365 — пострадали. В Ленобласти зафиксировали 280 таких аварий, и в них было 15 погибших и 321 раненый.

Скриншот с сайта ГИБДД РФ
Скриншот с сайта ГИБДД РФ

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Комментарии (5)

260551481
Почему же после введения систему "Платон" и ошкуривания водителей и грузоперевозчиков не один год наши дороги НЕ стали лучше и безопаснее?! Куда же всё таки утЁкли наши кровные рублики?
mynine
Но делать наши улицы безопасными, обеспечивать визуальный контакт между участниками движения, снижать скорость чиновники не хотят категорически.
Видимо, они считают что еще мало гибнет. Или это просто геноцид?
Anatolevich
Похоронное бюро отчиталось - погибло столько детей.

Но мы, ГИБДД России, добились:
- выгнали гастербайтеров с перекрёстка Науки/Гражданский - они там спят и жарят шашлыки;
- расширил дорогу в г. Мурино у перекрёстка к м. Девяткино;
- убрали остановки из 1-й полосы проспектов.

Молодцы - деньги получили за дело!!!
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