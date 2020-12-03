Сотни детей погибли и более 15 тысяч пострадали в ДТП на дорогах России в 2020 году

Заместитель главы ГИБДД России Владимир Кузин рассказал об аварийности с участием детей на дорогах страны за прошедшие месяцы 2020 года. Несмотря на снижение основных показателей, это все еще острая проблема, заявил он на пресс-конференции в ТАСС 3 декабря.



За 10 месяцев 2020 года в России было зарегистрировано 14 236 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. В авариях погибли 435 детей, еще 15 601 ребенок получил травмы. Тем не менее по сравнению с 2019 годом число ДТП с детьми сократилось на 16,2%, количество жертв среди несовершеннолетних снизилось на 9,9%, раненых — на 16,1%, отметил Кузин.