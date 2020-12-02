Наберут по объявлению. Эстонская разведка ищет русскоязычного сотрудника через газету

Департамент внешней разведки Эстонии решил найти работников по старинке — через объявление в газете Eesti Ekspress.



«Управление внешней разведки пошло на необычный шаг и ищет сотрудников на две должности с помощью объявлений, опубликованных в газете», — сообщает 2 декабря эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR.

Одна из размещенных вакансий — это аналитик разведки. Важным требованиями стали «владение русским и английским языками», а также «готовность быстро адаптироваться к новым культурным пространствам и ситуациям». Для работы необходимо быть гражданином Эстонии.