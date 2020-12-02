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Наберут по объявлению. Эстонская разведка ищет русскоязычного сотрудника через газету

Департамент внешней разведки Эстонии решил найти работников по старинке — через объявление в газете Eesti Ekspress.

«Управление внешней разведки пошло на необычный шаг и ищет сотрудников на две должности с помощью объявлений, опубликованных в газете», — сообщает 2 декабря эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR.

Одна из размещенных вакансий — это аналитик разведки. Важным требованиями стали «владение русским и английским языками», а также «готовность быстро адаптироваться к новым культурным пространствам и ситуациям». Для работы необходимо быть гражданином Эстонии.

Департамент внешней разведки Эстонии — это агентство министерства обороны, основная задача которого состоит в сборе, анализе и передаче информации о внешних угрозах.

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Комментарии (5)

вадики
Ну если это официально та и грошi платют то может и я могу туда устроится?
baddancer
А далеко ли до Таааллииинааа?
263836471
А чё, доехать до Нарвы недосуг?
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