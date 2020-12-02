Юного горожанина задержали по подозрению в разбойном нападении на торговую точку в центре Петербурга. В продуктовый магазин он заявился посреди дня, вооруженный и в компании приятелей, но отвечать за этот поступок ему пока что придется одному.



Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти 2 декабря, накануне днем неизвестные совершили разбойное нападение на магазин в переулке Ульяны Громовой. Попытку вынести продукты попытался пресечь администратор, но встретил резкое сопротивление — один из предполагаемых преступников направил на него газовый пистолет «Удар». В результате работнику торговой точки понадобилась медицинская помощь, а его обидчик с сообщниками скрылись в неизвестном направлении.