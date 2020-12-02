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Подросток с пистолетом пытался обчистить магазин в центре Петербурга. Убегая, он успел прихватить лишь кусок сыра

Юного горожанина задержали по подозрению в разбойном нападении на торговую точку в центре Петербурга. В продуктовый магазин он заявился посреди дня, вооруженный и в компании приятелей, но отвечать за этот поступок ему пока что придется одному.

Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти 2 декабря, накануне днем неизвестные совершили разбойное нападение на магазин в переулке Ульяны Громовой. Попытку вынести продукты попытался пресечь администратор, но встретил резкое сопротивление — один из предполагаемых преступников направил на него газовый пистолет «Удар». В результате работнику торговой точки понадобилась медицинская помощь, а его обидчик с сообщниками скрылись в неизвестном направлении.

Фото: пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»
Фото: пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»

На их поиски отправились два наряда групп задержания отдела вневедомственной охраны по Центральному району. Вскоре по горячим следам им удалось задержать одного из возможных налетчиков.

Как уточнили в пресс-службе УВО, при себе у него было то самое оружие, а также кусок сыра. По всей видимости, это все, что он успел прихватить с прилавка.

По данным «Фонтанки», задержанному всего 14 лет. Его передали сотрудникам 78-го отдела полиции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Modest_5e4ce41f7533b
Похоже, на его родине взрослеют быстро.
вадики
Вот оно чо довели Россию матушку в ней детям кушац нечего!
Чёрт Опасный
УДАР - не пистолет.
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