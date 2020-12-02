В мире насчитали 40 миллионов рабов, в основном это женщины и девочки

Рабство остаётся одной из актуальных проблем современности. По всему миру, по данным ООН, в рабстве находятся более 40 миллионов человек.

«Сегодня более 40 млн человек являются жертвами современного рабства. Женщины и девочки составляют 71% от этой цифры», — говорится в заявлении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в связи с Международным днём борьбы за отмену рабства. Его цитирует ТАСС 2 декабря.

«Бедные и маргинализированные группы, в особенности расовые и этнические меньшинства, представители коренных народов и мигранты диспропорционально затронуты современными формами рабства, — отметил Гутерриш. — Гендерное неравенство еще больше усиливает паттерн дискриминации».