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В мире насчитали 40 миллионов рабов, в основном это женщины и девочки

Рабство остаётся одной из актуальных проблем современности. По всему миру, по данным ООН, в рабстве находятся более 40 миллионов человек.

«Сегодня более 40 млн человек являются жертвами современного рабства. Женщины и девочки составляют 71% от этой цифры», — говорится в заявлении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в связи с Международным днём борьбы за отмену рабства. Его цитирует ТАСС 2 декабря.

«Бедные и маргинализированные группы, в особенности расовые и этнические меньшинства, представители коренных народов и мигранты диспропорционально затронуты современными формами рабства, — отметил Гутерриш. — Гендерное неравенство еще больше усиливает паттерн дискриминации».

Он призвал приложить максимум усилий, «чтобы положить конец этим отвратительным практикам».

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Комментарии (7)

teodor
Интересно как считали, по инн? Тогда занижают:)
zelf
Они немного ошиблись. При прибавьте ещё 146 млн.
hayalci33
Ну а кредиты, а труд по найму? Это же тоже формы рабства, только сильно "прикрытые" законом.
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