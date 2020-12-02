Пока в Петербурге очень тепло для начала декабря, но скоро должно немного похолодать. Сквозь облака может выглядывать солнце.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», небольшой мокрый снег 2 декабря возможен утром, как и гололедица, днём осадков уже не ожидается. Ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1, днём составит 0 — плюс 2 градуса.

В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, чаще всего бывает паcмурно, от минус 6 до плюс 2 градусов в течение суток. Самое холодное 2 декабря зарегистрировано в 1973 году, минус 18, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 7 градусов, напоминает «Яндекс».