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Снег для Петербурга пока закончился. Ждём похолодания

Пока в Петербурге очень тепло для начала декабря, но скоро должно немного похолодать. Сквозь облака может выглядывать солнце.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», небольшой мокрый снег 2 декабря возможен утром, как и гололедица, днём осадков уже не ожидается. Ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1, днём составит 0 — плюс 2 градуса.

В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, чаще всего бывает паcмурно, от минус 6 до плюс 2 градусов в течение суток. Самое холодное 2 декабря зарегистрировано в 1973 году, минус 18, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 7 градусов, напоминает «Яндекс».

3 и 4 декабря синоптики осадков не прогнозируют. При умеренном ветре температура будет держаться ниже нуля.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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