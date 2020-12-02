Режиссер фильма «Питер FM» рассказала о «первой, морской жизни» создателя бренда сырков Б.Ю. Александрова, умершего от коронавируса

«10 лет БЮ проработал судовым врачом на судне, где был капитаном мой отец, — рассказала она. — И в детстве, например, он лечил меня от ангин и простуд, когда я оставалась с папой в длинных рейсах. Он всегда был классным — обаятельным и красивым. Настоящий плейбой, без денег, но с отличным чувством юмора и несоветской вальяжностью».

Режиссер Оксана Бычкова, снявшая такие фильмы как «Питер FM», «Плюс один», новеллу в альманахе «Петербург. Только по любви», рассказала в Facebook о «первой, морской жизни» создателя бренда сырков «Б.Ю. Александров», скончавшегося от коронавируса в ночь на 30 ноября.

Режиссер вспомнила, как уже после смерти ее отца Александров позвонил ей, напомнив, что та обещала снять фильм про их пароход. А на слова о том, что для этой работы нет денег, отреагировал директивой: «Посчитай и приезжай за деньгами».



«Так я и моя маленькая съемочная группа отправилась на Сахалин и Курилы — мы сняли кино про «Папин пароход», — вспоминает Бычкова. — И спасибо БЮ, что теперь этот фильм существует. Там он, механик Юрий Запорожцев (тоже умер этим летом от коронавируса) и другие члены экипажа «Антона Буюклы» шутят и смеются, рассказывают истории про свою молодость и морскую жизнь».



Предприниматель скончался от COVID-19. Ранее он дал интервью Forbes, в котором назвал коронавирус «полной ерундой» и предположил, что Китай обманывает весь мир, зарабатывая на нем.

