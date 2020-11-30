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Умер основатель бренда сырков «Б. Ю. Александров». Он заболел коронавирусом в ноябре

Бизнесмен Борис Александров ушел из жизни в ночь на 30 ноября.

«Скончался известный бизнесмен, создатель бренда, президент группы компаний «Ростагрокомплекс» — Борис Юрьевич Александров», — сообщается 30 ноября на сайте Молочного союза России.

По информации СМИ, Александров заразился COVID-19 в начале ноября. Из-за болезни ему потребовалась госпитализация. Бизнесмену было 73 года.

Борис Александров — основатель бренда молочных продуктов «Б. Ю. Александров». Он трижды был лауреатом премии «Предприниматель года» в России.

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Комментарии (3)

264095491
Есть сырки Б Ю Александров, и есть все остальные. Хороший был мужик.
p-ro100
Хорошие сырки. Правда, дороже многих, столь же хороших.
Может, теперь подешевеют?...
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