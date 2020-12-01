В России продолжает расти просрочка по кредитам. Эксперты считают, что во всем виноваты деньги, которых нет, и поспешные решения

«Безусловно, просроченная задолженность со сроком менее 30 дней является для банка «технической». В условиях отсутствия кризисных явлений порядка 80% возвращаются в график платежей, — считают аналитики. — Однако на текущий момент есть риск, что молодая просрочка перерастет в проблемную».

Объем ранней просроченной задолженности в России в октябре вырос почти на 7% по сравнению с прошлым годом — до 5,9 млрд рублей. Как следует из совместного исследования бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, больше всего неплатежей зафиксировано в сегменте автокредитования. По сравнению с прошлым годом общий объем просрочки в этом сегменте увеличился на 72%, до 638 млн рублей.

Как отмечает Олег Лагуткин, генеральный директор БКИ «Эквифакс», из ранних неплатежей (до 30 дней) в следующую категорию (от 30 до 60 дней) переходят в среднем 20,2%. В дальнейшем просрочка по кредитам вернется к прежним трендам: в конце года она снизится за счет списания долгов и продажи «безнадежной» задолженности, уверен эксперт.

Согласно исследованию, объемы неплатежей также выросли по ссудам наличными — на 21% (с 2,7 до 3,3 млрд рублей). В остальных сегментах задолженность сократилась: на 12% — по ипотеке (с 629 млн до 553 млн), на 20% — по быстрым кредитам (с 306 до 244 млн) и по кредитным картам (с 1,5 до 1,2 млрд).

В качестве основных причин роста просрочки аналитики называют ухудшение материального положения россиян, неумение правильно рассчитать бюджет и принятие поспешных решений при оформлении кредитов.

Как ранее писала «Фонтанка», с января по октябрь количество кредитов банков и микрофинансовых организаций с просрочкой больше 90 дней выросло до 12,6 млн единиц — на 12,5% больше, чем в прошлом году.