Просрочка — девиз пандемии. В России снова выросла задолженность по кредитам

По данным издания, к концу 2020 года просроченных кредитов станет еще на 1 млн больше — их общий объем достигнет 13,5 млн кредитов и займов, а «проблемной» можно будет назвать каждую шестую ссуду банков.

Количество кредитов банков и микрофинансовых организаций с просрочкой больше 90 дней выросло до 12,6 млн единиц с января 2020 года, что на 12,5% превысило показатели прошлого года. Об этом 15 октября сообщает агентство « Прайм » со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств и бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Пандемия крайне негативно отразилась на качестве кредитного портфеля — количество ссуд банков и микрофинансовых организаций с просрочкой более 90 дней достигло своего максимального значения за все время наблюдения — 12,6 миллиона единиц, что больше прошлогоднего показателя на 12,5%. На протяжении последних девяти месяцев показатель показывает поступательный прирост на 80–500 тысяч ежемесячно», — пишет «Прайм» со ссылкой на исследование.

В число лидеров по количеству просроченных долгов входят Москва (803 тыс.), Московская область (597 тыс.) и Краснодарский край (490 тыс.). При этом, по данным издания, в Москве не выплачено около 10,6% ссуд, в Санкт-Петербурге — 11,9%, а в Московской области — 12,2%. Самый большой прирост задолженности зафиксирован в Крыму (100,4%), Севастополе (85,4%) и Чечне (32,2%). Единственный субъект, где общий объем просроченных кредитов сократился на 3,2% по сравнению с прошлым годом, — Кабардино-Балкария.

Ранее «Фонтанка» писала, что доля просроченных микрозаймов в РФ на конец июля увеличилась до 44,78%, что оказалось на 9,18 процентного пункта выше уровня, зафиксированного на 31 июля 2019 года. По данным ЦБ, на 1 августа 2020 года объем просроченной задолженности составил 955 млрд рублей. К августу долг россиян по ипотеке впервые в истории превысил 8 трлн рублей.