Аршавин — о поступлении сына в футбольную академию: Начнем разваливать «Спартак» с низов

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал новость о поступлении своего младшего сына Арсения в академию футбольного клуба «Спартак» в Москве.



«У меня насчет этого предубеждений нет. Начнем разваливать «Спартак» с низов. Мне кажется, на этот трансфер им надо больше обратить внимания, чем на назначение Попова», — заявил Аршавин в эфире телеканал «Матч ТВ».

Все дети от первого брака Аршавина проживают в Москве с матерью — Юлией Барановской.

Ранее Савеловский суд Москвы удовлетворил иск Андрея Аршавина о снижении алиментных выплат Барановской с половины доходов до 3/8. Сэкономленную четверть он будет платить второй бывшей супруге.