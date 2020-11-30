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Аршавин — о поступлении сына в футбольную академию: Начнем разваливать «Спартак» с низов

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал новость о поступлении своего младшего сына Арсения в академию футбольного клуба «Спартак» в Москве.

«У меня насчет этого предубеждений нет. Начнем разваливать «Спартак» с низов. Мне кажется, на этот трансфер им надо больше обратить внимания, чем на назначение Попова», — заявил Аршавин в эфире телеканал «Матч ТВ».

Все дети от первого брака Аршавина проживают в Москве с матерью — Юлией Барановской.

Ранее Савеловский суд Москвы удовлетворил иск Андрея Аршавина о снижении алиментных выплат Барановской с половины доходов до 3/8. Сэкономленную четверть он будет платить второй бывшей супруге.

В июле 2019 года «Фонтанка» писала, что Аршавин платил бывшей жене Алисе Казьминой 1/8 заработка — около 340 тысяч рублей в месяц. Соответственно, Барановской доставалось около 1,4 миллиона.

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Комментарии (7)

MEA
В любой ситуации недопустимо манипулировать своими детьми, также, как и отождествлять их со своими бывшими.
W Bons
Аршавин не любит мясную ферму
IvanSt
если из половины (1\2) вычесть 3\8, то будет 4\8 - 3\8 = 1\8. И это не далеко не четверть (1\4).
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