Месть бывшей жены: Младший сын Аршавина поступил в футбольную академию московского «Спартака»

Арсений Аршавин, младший сын бывшего футболиста петербургского «Зенита» Андрея Аршавина, поступил в футбольную академию московского «Спартака». Об этом в субботу, 28 ноября, написал в своем телеграм-канале журналист Илья Казаков.
Все дети от первого брака проживают в Москве с матерью — Юлией Барановской.
Ранее Савеловский суд Москвы удовлетворил иск Андрея Аршавина о снижении алиментных выплат Барановской с половины доходов до 3/8. Сэкономленную четверть он будет платить еще другой бывшей супруге, что Аршавин платил бывшей жене Алисе Казьминой 1/8 заработка — около 340 тысяч рублей в месяц. Соответственно, Барановской доставалось около 1,4 миллиона.
В июле 2019 года «Фонтанка» писала, что Аршавин платил бывшей жене Алисе Казьминой 1/8 заработка — около 340 тысяч рублей в месяц. Соответственно, Барановской доставалось около 1,4 миллиона.