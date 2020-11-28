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Месть бывшей жены: Младший сын Аршавина поступил в футбольную академию московского «Спартака»

Арсений Аршавин, младший сын бывшего футболиста петербургского «Зенита» Андрея Аршавина, поступил в футбольную академию московского «Спартака». Об этом в субботу, 28 ноября, написал в своем телеграм-канале журналист Илья Казаков.

Все дети от первого брака проживают в Москве с матерью — Юлией Барановской.

Ранее Савеловский суд Москвы удовлетворил иск Андрея Аршавина о снижении алиментных выплат Барановской с половины доходов до 3/8. Сэкономленную четверть он будет платить еще другой бывшей супруге, что Аршавин платил бывшей жене Алисе Казьминой 1/8 заработка — около 340 тысяч рублей в месяц. Соответственно, Барановской доставалось около 1,4 миллиона.

В июле 2019 года «Фонтанка» писала, что Аршавин платил бывшей жене Алисе Казьминой 1/8 заработка — около 340 тысяч рублей в месяц. Соответственно, Барановской доставалось около 1,4 миллиона.

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Комментарии (1)

Савва Морозов
А в чём месть?! Сам Аршавин давно в Москве. И кто будет мстить, получая 1,4 ляма, да с Добровинским и Гордоном.
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