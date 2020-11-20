Андрей Аршавин отсудил часть алиментов у Юлии Барановской. Ее доля уйдет второй «экс» — Алисе Казьминой

Савеловский суд Москвы удовлетворил иск Андрея Аршавина о снижении алиментных выплат Юлии Барановской с половины доходов до 3/8. Сэкономленную четверть он будет платить еще одной бывшей супруге.



Принятое 20 ноября решение подтвердил «Фонтанке» адвокат Владислав Подшибякин, представляющий интересы Барановской.

«Аршавин заявил, что выплачивает алименты на содержание ребенка от другой женщины, поэтому просил снизить размер выплат Барановской, которая растит трех его детей, — сказал защитник. — С решением не согласны, обжалуем».