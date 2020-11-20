Андрей Аршавин отсудил часть алиментов у Юлии Барановской. Ее доля уйдет второй «экс» — Алисе Казьминой

Савеловский суд Москвы удовлетворил иск Андрея Аршавина о снижении алиментных выплат Юлии Барановской с половины доходов до 3/8. Сэкономленную четверть он будет платить еще одной бывшей супруге.
Принятое 20 ноября решение подтвердил «Фонтанке» адвокат Владислав Подшибякин, представляющий интересы Барановской.
«Аршавин заявил, что выплачивает алименты на содержание ребенка от другой женщины, поэтому просил снизить размер выплат Барановской, которая растит трех его детей, — сказал защитник. — С решением не согласны, обжалуем».
В июле 2019 года «Фонтанка» писала, что Аршавин платил бывшей жене Алисе Казьминой 1/8 заработка — около 340 тысяч рублей в месяц. Соответственно, Барановской доставалось около 1,4 миллиона. При прежних заработках Аршавина его нынешние алименты составили бы миллион Барановской и те же 340 тысяч — Казьминой. Но актуальные доходы бывшего футболиста «Зенита» редакции неизвестны.