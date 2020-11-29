Фото Genesis с номером О001КС98 читатель «Фонтанки» прислал в редакцию 29 ноября. Он добавил, что заснял машину около девяти утра, место действия — тротуар у дома 17 по Ленской улице. По данным сервиса 2GIS, там расположено общежитие. «Все пристают к Боярскому из-за того, что он паркуется на тротуаре. Но ему есть с кого брать пример», — отметил очевидец.

Читатели «Фонтанки» предложили переместить народный гнев с манеры парковаться народного артиста Михаила Боярского на Конституционный суд. Машину с характерными номерами заметили на Ленской улице в Петербурге.

Номера числятся за федеральным бюджетным учреждением «Автотранспортный комбинат» управления делами президента. Этот ФГУП в том числе возит судей Конституционного суда, ради этого открыв в Петербурге филиал. В прошлом году ФГУП закупил 31 Genesis G90, по 4,6 млн рублей каждый.

По данным «Фонтанки», еще недавно номера висели на «Мерседесе» 2011 года выпуска. Глядя на госзнаки, можно предположить, что такая машина должна возить первое лицо учреждения, то есть председателя Валерия Зорькина.



В пресс-службе Конституционного суда согласились, что, судя по номеру, автомобиль должен быть закреплен за ними, однако подробности попросили уточнить у ФГУПа. Дозвониться до предприятия «Фонтанке» не удалось.

