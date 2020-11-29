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На тротуаре у общежития в Красногвардейском районе припарковался Genesis управделами президента. Такие возят судей Конституционного суда

Читатели «Фонтанки» предложили переместить народный гнев с манеры парковаться народного артиста Михаила Боярского на Конституционный суд. Машину с характерными номерами заметили на Ленской улице в Петербурге.

Фото Genesis с номером О001КС98 читатель «Фонтанки» прислал в редакцию 29 ноября. Он добавил, что заснял машину около девяти утра, место действия — тротуар у дома 17 по Ленской улице. По данным сервиса 2GIS, там расположено общежитие. «Все пристают к Боярскому из-за того, что он паркуется на тротуаре. Но ему есть с кого брать пример», — отметил очевидец.

Номера числятся за федеральным бюджетным учреждением «Автотранспортный комбинат» управления делами президента. Этот ФГУП в том числе возит судей Конституционного суда, ради этого открыв в Петербурге филиал. В прошлом году ФГУП закупил 31 Genesis G90, по 4,6 млн рублей каждый.

Фото: читатель «Фонтанки» Роберто

По данным «Фонтанки», еще недавно номера висели на «Мерседесе» 2011 года выпуска. Глядя на госзнаки, можно предположить, что такая машина должна возить первое лицо учреждения, то есть председателя Валерия Зорькина.

В пресс-службе Конституционного суда согласились, что, судя по номеру, автомобиль должен быть закреплен за ними, однако подробности попросили уточнить у ФГУПа. Дозвониться до предприятия «Фонтанке» не удалось.

Фото: читатель «Фонтанки» Роберто
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Antivse
А что, дженезисы в РФ клепают или импортозамещение похоронено и всякие фгупы могут что захотят закупать, поддерживая кругом врагов?
И почему бы судьям не ездить на лада-гранте или лада-весте, например?) Пусть даже на тойота-камри.
Vurgagain
О да! Как же не обсудить сей факт! А то , что рядом сраная Киа , точно так же припаркована - это ничего! это простой люд, ему так можно....
С...ка, с себя начните для начала. Свое д....мо убирать за собой научитесь.
Danik
Понтовый хундай. А что на обычной машине, том же хундае, конституционному судье беспонтово ездить. Пацаны не поймут. Может уже хватит прыгать вокруг рядового чинуши. Дать ему карточку на метро и пусть едет. Ведь даже если оаоздает на заседание, страна переживет это легко! Транжирим деньги на бездельников. А вот на медицину и образование не хватает!
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