«Пенсионная система не всегда логична и понятна». Российских пенсионеров собираются проверить на наличие дополнительных доходов

«Будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий, потому что, с одной стороны, граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить», — цитирует 29 ноября заявление доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец «Прайм».

По ее словам, такие проверки имеют право проводить Федеральная налоговая служба, ПФР или органы соцзащиты. При этом пенсионеру «никуда ходить не надо». Иванова-Швец также подчеркнула, что мониторинг «правильности выплат пенсий» может привести к тому, что гражданину даже доплатят «дополнительные деньги», а другим придется «возвращать в фонд незаконно полученные [средства]».

Кроме того, будет проведена проверка места жительства для оценки правильности выплаты так называемых «северных» доплат.

«Сама пенсионная система, ее правила и порядок выплат не всегда логична и понятна для граждан, и возникает ситуация, что кто-то много раз обращается в Пенсионный фонд для восстановления справедливости, а кто-то получает лишние деньги, может умышленно, а может, и не зная об этом», — резюмировала Иванова-Швец.