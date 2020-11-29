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«Пенсионная система не всегда логична и понятна». Российских пенсионеров собираются проверить на наличие дополнительных доходов

Эксперт Торгово-промышленной палаты России рассказала о запланированных на следующий год проверках пенсионеров.

«Будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий, потому что, с одной стороны, граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить», — цитирует 29 ноября заявление доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец «Прайм».

По ее словам, такие проверки имеют право проводить Федеральная налоговая служба, ПФР или органы соцзащиты. При этом пенсионеру «никуда ходить не надо». Иванова-Швец также подчеркнула, что мониторинг «правильности выплат пенсий» может привести к тому, что гражданину даже доплатят «дополнительные деньги», а другим придется «возвращать в фонд незаконно полученные [средства]».

Кроме того, будет проведена проверка места жительства для оценки правильности выплаты так называемых «северных» доплат.

«Сама пенсионная система, ее правила и порядок выплат не всегда логична и понятна для граждан, и возникает ситуация, что кто-то много раз обращается в Пенсионный фонд для восстановления справедливости, а кто-то получает лишние деньги, может умышленно, а может, и не зная об этом», — резюмировала Иванова-Швец.

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Комментарии (24)

vitor
Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в воскресенье, 29 ноября, заявил, что в 2021 году Пенсионный фонд России (ПФР) продолжит работу в обычном режиме, и никаких проверок пенсионеров на наличие дополнительных доходов проводить не планирует.
nuga
Сейчас бабок раскулачат по третьему кругу продразверстка пошла
VadD
...книга хорошая Робер Райх "Послешок". Но, полагаю чинуши, книги не читают. Там умные люди пишут, чем больше у народа денег, тем лучше экономике и всем остальным. Анализ идет с начала 20 века. Думаю специально рынок и денежную массу сушат, переводя всех на карточки, чтоб потом какой-нибудь блэкаут сделать, со всеми последствиями... Но, только это не про Россию, не получиться всех сразу нахлобучить, так как, стоит отъехать на 100 км, от Питера и билет на автобус только за наличку можно купить. А Народ тем временем на бартер переходит... Поэтому крепостное-ипотечное право надо вводить еще и в сельской местности...
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