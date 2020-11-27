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The Guardian: Microsoft дает возможность работодателям «шпионить» за сотрудниками на удалёнке

Участники кампании по обеспечению конфиденциальности обнаружили функцию Office 365, которая позволяет работодателям собирать информацию о работниках. В Microsoft считают, что это полезный инструмент для «оценки производительности».

Как пишет 24 ноября британская газета The Guardian, специалисты опасаются, что корпоративные клиенты, которые купили платную версию Office 365, могут отслеживать активность своих работников во время пандемии. Отчеты программы позволяют менеджерам детализировать данные об отдельных сотрудниках. С помощью функционала, например, можно узнать, кто меньше всего участвует в обсуждениях или обращается к общим документам. Соучредитель разработчика прикладного программного обеспечения Basecamp Дэвид Хайнемайер Ханссон высказал мнение, что «постоянное наблюдение на рабочем месте — это психологическое насилие».

В Microsoft ответили на критику и призвали относиться к возможностям Office 365 как к «фундаментальному элементу оценки производительности».

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Комментарии (1)

hal9000
Микроконтроль как правило любимое занятие невротиков..и людей с недостаточным образованием.. либо уходить от этого менеджера либо убирать его..
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