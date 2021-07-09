«Вклад в успешное развитие нашей страны». Microsoft поднимет цены в России на 15%

«С 1 октября 2021 года цены в российских рублях на все сегменты коммерческого ПО и облачных сервисов приблизятся к ценам, действующим в регионе Центральной и Восточной Европы, где они зафиксированы в долларах США. Таким образом, они вырастут примерно на 15,2% и будут соответствовать уровню цен в долларах США», — сказано в официальном сообщении компании 9 июля.

При этом в американской компании отметили: «Microsoft в России стремится вносить свой вклад в успешное развитие нашей страны», и с октября 2018 года, «несмотря на то что ценообразование Microsoft носит глобальный характер и привязано к долларам США», цены на продукты компании в России были стабильны, вопреки экономической ситуации в стране. В рамках действующих корпоративных соглашений цены не вырастут.



Обновленный прайс-лист в рублях станет доступен для предварительного просмотра с 1 сентября 2021 года. Для сравнения: подписка на Microsoft 365 во Франции стоит 4,2 евро, что больше на 18%, чем в РФ, а пакет Office 2019 для одного компьютера обойдется в 579 евро, отмечает vc.ru. В то же время в РФ подписка на пакет Office 2019 для бизнеса стоит от 515 рублей в месяц на одного пользователя, цены на покупку пакета для одного компьютера не указаны.



В июне Microsoft представила новую операционную систему Windows 11. Через два дня компания рассказала о новых атаках русских хакеров.

