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Microsoft представила новую операционную систему Windows 11

Что нового в Windows 11, и когда она выйдет

Корпорация Microsoft показала новую операционную систему Windows 11 — преемницу десятой версии.

Как показали представители компании на презентации 24 июня, в первую очередь у системы изменился интерфейс: «живые плитки» исчезли, а меню «Пуск» переместилось в центр панели задач. Все грани округлили, появились тени с анимацией, новые системные звуки, коллекции обоев рабочего стола и новый минималистский логотип операционной системы.

Окна теперь можно не только сворачивать и разворачивать, но и располагать по заданным шаблонам, что удобно при многозадачности и большом числе открытых приложений. Заявлена поддержка виджетов от сторонних разработчиков в стиле MacOS и возможность гибко их настраивать.

Кроме того, в систему будут интегрированы мессенджер Microsoft Teams и приложение Xbox, появится поддержка стандартов Auto HDR и DirectStorage. Заявлена даже возможность запуска Android-приложений.

Представители Microsoft заявили о существенном увеличении производительности и оптимизации системы. Первое публичное тестирование Windows 11 начнётся через несколько дней, а сама ОС выйдет осенью. Она будет полностью бесплатной для владельцев Windows 10.

Как писала «Фонтанка», еще до презентации в Интернете появились скриншоты и видео с новой операционной системой.

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Комментарии (2)

asgard
Линукс теперь совсем неплох. И вирусов под него не пишут ) А винду - в лес
Steam
Как они достали перелопачивать интерфейс в каждой версии
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