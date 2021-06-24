Microsoft представила новую операционную систему Windows 11

Корпорация Microsoft показала новую операционную систему Windows 11 — преемницу десятой версии.



Как показали представители компании на презентации 24 июня, в первую очередь у системы изменился интерфейс: «живые плитки» исчезли, а меню «Пуск» переместилось в центр панели задач. Все грани округлили, появились тени с анимацией, новые системные звуки, коллекции обоев рабочего стола и новый минималистский логотип операционной системы.

Окна теперь можно не только сворачивать и разворачивать, но и располагать по заданным шаблонам, что удобно при многозадачности и большом числе открытых приложений. Заявлена поддержка виджетов от сторонних разработчиков в стиле MacOS и возможность гибко их настраивать.