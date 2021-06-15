В интернете появились скриншоты и видео с новой операционной системой Windows 11. Изначально их опубликовал китайский сайт Baidu, 15 июня подлинность изображений подтвердило The Verge.
Редактор издания Том Уоррен в своем Twitter опубликовал видео нового рабочего стола. Он обратил внимание, что «все старые штуки Windows» будут и в новой версии: командная строка, панель управления, редактор реестра и т. п. При этом в целом интерфейс стал больше напоминать macOS от Apple.
here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021
Презентация новой версии Windows состоится 24 июня. Поддержка предыдущей, десятой версии, прекратится 14 октября 2025 года — к десятилетию запуска этой операционной системы.