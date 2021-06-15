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Журналисты показали, как будет выглядеть новая Windows

В интернете появились скриншоты и видео с новой операционной системой Windows 11. Изначально их опубликовал китайский сайт Baidu, 15 июня подлинность изображений подтвердило The Verge.

Редактор издания Том Уоррен в своем Twitter опубликовал видео нового рабочего стола. Он обратил внимание, что «все старые штуки Windows» будут и в новой версии: командная строка, панель управления, редактор реестра и т. п. При этом в целом интерфейс стал больше напоминать macOS от Apple.

Презентация новой версии Windows состоится 24 июня. Поддержка предыдущей, десятой версии, прекратится 14 октября 2025 года — к десятилетию запуска этой операционной системы.

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Комментарии (3)

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