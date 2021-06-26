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Русские хакеры вновь атакуют. Microsoft рассказала о попытках взлома

Microsoft рассказала об атаке группировки Nobelium на IT-компании США и 36 стран в июне 2021

В Microsoft рассказали о новой атаке группировки Nobelium, которую связывают с Россией. В центре безопасности корпорации пояснили, что в этот раз действия хакеров, ранее прославившихся противоправными действиями в отношении сайтов госорганов США, преимущественно не достигали цели.

«На устройстве, принадлежащем службе поддержки клиентов Microsoft, обнаружили вредоносное программное обеспечение, — цитирует 26 июня заявление Tjournal. — Так, можно было получить доступ к базовой информации из учётных записей части клиентов компании».

Среди атакованных (в порядке убывания) — IT-компании, государственные учреждения, неправительственные организации, аналитические центры и финансовые сервисы. Почти в половине случаев это компании из США, но есть и британские, немецкие и канадские. Всего было затронуто 36 стран.

В своем июньском интервью телеканалу NBC президент России Владимир Путин назвал фарсом обвинение российских хакеров в кибератаках в США и счел его необоснованным и бездоказательным.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Хотят видимо у Гейтса схему чипа стырить.
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