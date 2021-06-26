Русские хакеры вновь атакуют. Microsoft рассказала о попытках взлома

В Microsoft рассказали о новой атаке группировки Nobelium, которую связывают с Россией. В центре безопасности корпорации пояснили, что в этот раз действия хакеров, ранее прославившихся противоправными действиями в отношении сайтов госорганов США, преимущественно не достигали цели.



«На устройстве, принадлежащем службе поддержки клиентов Microsoft, обнаружили вредоносное программное обеспечение, — цитирует 26 июня заявление Tjournal. — Так, можно было получить доступ к базовой информации из учётных записей части клиентов компании».