«Ни разу не потрудились представить доказательства». Путин назвал фарсом обвинение российских хакеров в кибератаках в США

Владимир Путин назвал фарсом утверждения о причастности хакеров из России к кибератакам в США. Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу NBC. Отрывки из него опубликованы на сайте издания 14 июня.



«Нас обвиняли во всем, — сказал президент России. — Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее, и так далее. И ни разу, ни разу, ни разу они не потрудились представить какие-либо доказательства. Просто необоснованные обвинения».



Политик призвал телеканал предоставить доказательства обоснованности обвинений.

