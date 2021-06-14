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«Ни разу не потрудились представить доказательства». Путин назвал фарсом обвинение российских хакеров в кибератаках в США

Владимир Путин назвал фарсом утверждения о причастности хакеров из России к кибератакам в США. Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу NBC. Отрывки из него опубликованы на сайте издания 14 июня.

«Нас обвиняли во всем, — сказал президент России. — Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее, и так далее. И ни разу, ни разу, ни разу они не потрудились представить какие-либо доказательства. Просто необоснованные обвинения».

Политик призвал телеканал предоставить доказательства обоснованности обвинений.

О кибератаках на Агентство по ядерному оружию США и еще несколько штатов стало известно в конце 2020 года. Основными подозреваемыми американские СМИ называли российских хакеров.

Ранее президент России уже комментировал обвинение в адрес хакеров в контексте их якобы имевшего место вмешательства в американские выборы. На своей пресс-конференции он назвал «провокацией» вопрос шоумена и генерального продюсера RTVI Сергея Шнурова, почему хакеры не помогли избраться Дональду Трампу.

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Комментарии (1)

260569221
И шо??? Однако санкции вводят и вводят
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