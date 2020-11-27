Петербургский студент рассказал о похищении со странностями. Поездка закончилась в больнице

Житель Московского района Петербурга подал заявление о похищении. Его захватили трое рядом со студенческим общежитием, а потом катали, молчали и резали.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 ноября, накануне в начале второго ночи дежурный службы «112» принял звонок от расстроенного молодого человека. Юноша 20 лет, который учится в Университете гражданской авиации, заявил, что находится у дома 105 по Пулковскому шоссе, ранен и только что пережил похищение.



В одиннадцать часов вечера третьекурсник подходил к общежитию на Вертолётной, когда его планы нарушили трое. Незнакомцы без лишних разговоров втолкнули его в машину и поехали в сторону аэропорта. Словоохотливостью они не отличались и по дороге: студент рассказал, что ему резали руки, но при этом не угрожали и ничего не требовали. Содержимое карманов похитителей также не заинтересовало.

