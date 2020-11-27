Петербургский студент рассказал о похищении со странностями. Поездка закончилась в больнице

Житель Московского района Петербурга подал заявление о похищении. Его захватили трое рядом со студенческим общежитием, а потом катали, молчали и резали.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 ноября, накануне в начале второго ночи дежурный службы «112» принял звонок от расстроенного молодого человека. Юноша 20 лет, который учится в Университете гражданской авиации, заявил, что находится у дома 105 по Пулковскому шоссе, ранен и только что пережил похищение.
В одиннадцать часов вечера третьекурсник подходил к общежитию на Вертолётной, когда его планы нарушили трое. Незнакомцы без лишних разговоров втолкнули его в машину и поехали в сторону аэропорта. Словоохотливостью они не отличались и по дороге: студент рассказал, что ему резали руки, но при этом не угрожали и ничего не требовали. Содержимое карманов похитителей также не заинтересовало.
Поездка не затянулась. Примерно через десять километров юношу высадили; выйдя к домам, он позвонил в полицию. Его госпитализировали с резаными ранами обоих предплечий и ссадинами. Получив помощь медиков, студент вернулся домой.
Полицейским он сообщил, что обидчики были в тёмной одежде и масках, у одного над ней торчал нос картошкой, другой, наоборот, с тонким носом. Третьего юноша не запомнил. Уголовное дело пока не возбуждено. В ГУ МВД по Петербургу и области добавили, что проводится проверка, злоумышленников ищут.