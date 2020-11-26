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ДТП за 10 миллионов. «Мерседес» влетел в «Майбах» в центре Петербурга

Авария с многомиллионными последствиями произошла в центре Петербурга вечером 26 ноября. Два представителя немецкого автопрома не смогли разъехаться на Садовой улице.

Фотографии ДТП на полупустой дороге прислал читатель «Фонтанки». На них видно, что серый «Мерседес» столкнулся с черным «Майбахом». Удар, судя по всему, пришелся в задний бампер последнего автомобиля, средняя цена которого на рынке составляет порядка 10 миллионов рублей. Автор снимка застал участников аварии в момент ожидания сотрудников ГИБДД.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

По данным «Фонтанки», владелец «Майбаха» — 37-летний индивидуальный предприниматель, бизнес которого связан с пассажирским транспортом и пассажирскими перевозками. В его собственности есть как минимум десять автомобилей марок Mercedes-Benz и BMW. Поэтому их владельца можно по праву назвать страстным поклонником немецкого автопрома. На его счету также несколько десятков штрафов, выписанных за нарушения ПДД.

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Комментарии (3)

Эрик Дрейван
Кто попал они или страховая.там вроде 400тыщ потолок.
bluxer
"задний бампер последнего автомобиля, средняя цена которого на рынке составляет порядка 10 миллионов рублей"
Бампер стоит 10 млн?..
PudingLor
Бюджет Спб позволяет десяток и Майбахов купить, бюджет он бездонный.
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