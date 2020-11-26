Авария с многомиллионными последствиями произошла в центре Петербурга вечером 26 ноября. Два представителя немецкого автопрома не смогли разъехаться на Садовой улице.
Фотографии ДТП на полупустой дороге прислал читатель «Фонтанки». На них видно, что серый «Мерседес» столкнулся с черным «Майбахом». Удар, судя по всему, пришелся в задний бампер последнего автомобиля, средняя цена которого на рынке составляет порядка 10 миллионов рублей. Автор снимка застал участников аварии в момент ожидания сотрудников ГИБДД.
По данным «Фонтанки», владелец «Майбаха» — 37-летний индивидуальный предприниматель, бизнес которого связан с пассажирским транспортом и пассажирскими перевозками. В его собственности есть как минимум десять автомобилей марок Mercedes-Benz и BMW. Поэтому их владельца можно по праву назвать страстным поклонником немецкого автопрома. На его счету также несколько десятков штрафов, выписанных за нарушения ПДД.