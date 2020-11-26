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Врач показал, что видят умирающие от коронавируса в последние минуты жизни

Врач отделения интенсивной терапии из Медицинского центра Вашингтонского университета в Сент-Луисе Кеннет Реми записал эмоциональное видео, чтобы показать, что видят пациенты с коронавирусом, которые не смогли победить болезнь.

Чтобы показать, как искажает восприятие острый недостаток кислорода в крови (сатурация 80) и 40 вздохов в минуту, Кеннет Реми приближал и отдалял камеру. После этого он показал дыхательную трубку и ларингоскоп, показывая, как видит процесс интубации пациент.

«Начните носить маски в общественных местах. Если вы не соблюдаете социальную дистанцию, не моете регулярно руки, я обещаю вам, это будет то, что вы или ваш отец, или ваша мать, или ваши дети увидят в конце жизни, когда заболеют ковидом. Это серьёзно. Я умоляю вас, соблюдайте меры предосторожности, чтобы сократить распространение коронавирусной инфекции», — сказал врач, отметив, что это даёт медикам возможность эффективно бороться с заболеванием.

Как рассказал Реми BBC, он почувствовал себя обязанным записать видео после того, как заметил, как смерть пациента повлияла на его команду. «Носить маску не так неудобно, как вставлять кусок пластика в дыхательные пути», — подчеркнул он.

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Комментарии (2)

kuk-vasyusha
А он точно врач?
Павел Михайлов
Фонтанка ещё не утомилась фонтанировать желтизной?
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