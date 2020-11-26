Врач отделения интенсивной терапии из Медицинского центра Вашингтонского университета в Сент-Луисе Кеннет Реми записал эмоциональное видео, чтобы показать, что видят пациенты с коронавирусом, которые не смогли победить болезнь.

Чтобы показать, как искажает восприятие острый недостаток кислорода в крови (сатурация 80) и 40 вздохов в минуту, Кеннет Реми приближал и отдалял камеру. После этого он показал дыхательную трубку и ларингоскоп, показывая, как видит процесс интубации пациент.

«Начните носить маски в общественных местах. Если вы не соблюдаете социальную дистанцию, не моете регулярно руки, я обещаю вам, это будет то, что вы или ваш отец, или ваша мать, или ваши дети увидят в конце жизни, когда заболеют ковидом. Это серьёзно. Я умоляю вас, соблюдайте меры предосторожности, чтобы сократить распространение коронавирусной инфекции», — сказал врач, отметив, что это даёт медикам возможность эффективно бороться с заболеванием.