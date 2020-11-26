Стали известны подробности массовой аварии с участием автомобилей такси и машины «Пассажиравтотранса», произошедшей вечером 25 ноября во Фрунзенском районе Петербурга. Пострадали четыре человека, все они были в такси, принявшем на себя основной удар.



Как рассказали 26 ноября в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, около 23 часов накануне на Дунайском проспекте, перед съездом на Будапештскую улицу, 36-летний мужчина на автомобиле Chery врезался в Volkswagen Polo под управлением 49-летнего водителя. Затем они собрали оказавшиеся впереди такси Hyundai Solaris, за рулем которого был 35-летний мужчина, и Skoda Rapid службы безопасности движения «Пассажиравтотранса» под управлением 34-летнего водителя. В ГУП рассказали, что их машина в момент ДТП стояла на светофоре.