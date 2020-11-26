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В массовом ДТП под снегом на Дунайском пострадали водитель и трое пассажиров такси

Стали известны подробности массовой аварии с участием автомобилей такси и машины «Пассажиравтотранса», произошедшей вечером 25 ноября во Фрунзенском районе Петербурга. Пострадали четыре человека, все они были в такси, принявшем на себя основной удар.

Как рассказали 26 ноября в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, около 23 часов накануне на Дунайском проспекте, перед съездом на Будапештскую улицу, 36-летний мужчина на автомобиле Chery врезался в Volkswagen Polo под управлением 49-летнего водителя. Затем они собрали оказавшиеся впереди такси Hyundai Solaris, за рулем которого был 35-летний мужчина, и Skoda Rapid службы безопасности движения «Пассажиравтотранса» под управлением 34-летнего водителя. В ГУП рассказали, что их машина в момент ДТП стояла на светофоре.

В результате аварии пострадали водитель «Фольксвагена» и трое его пассажиров: 43-летняя женщина и мужчины 31 года и 33 лет. Всех госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

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