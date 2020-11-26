Массовое ДТП произошло минувшей ночью на Дунайском проспекте, перед Будапештской улицей, во время снегопада.
Легковой автомобиль собрал перед собой два такси, ещё одну легковушку и машину службы безопасности движения транспортной компании, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, есть пострадавшие.
В последней машине, водителя которой называют виновником, были двое мужчин — очевидцам они показались нетрезвыми и «буйными». Люди пострадали в двух такси, отмечают в комментариях. «Я был в той машине, в которую влетели, скорость была около 80–100, получили повреждения спины и ноги», — пишет Валерий. «Моя подруга была пассажиркой такси, забирали её с ранами, — рассказывает Алина. — Ей больше всего повезло. Разбиты губы, ушиб головы с шеей и ноги».
В машине «Пассажиравтотранса» никто не пострадал, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия. «Автомобиль службы безопасности движения стоял на перекрестке в ожидании зелёного сигнала, когда его сзади ударил другой автомобиль», — отметили в ГУП.