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Под снегом на Дунайском столкнулись несколько машин, очевидцы пишут о пострадавших в двух такси

Массовое ДТП произошло минувшей ночью на Дунайском проспекте, перед Будапештской улицей, во время снегопада.

Легковой автомобиль собрал перед собой два такси, ещё одну легковушку и машину службы безопасности движения транспортной компании, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, есть пострадавшие.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

В последней машине, водителя которой называют виновником, были двое мужчин — очевидцам они показались нетрезвыми и «буйными». Люди пострадали в двух такси, отмечают в комментариях. «Я был в той машине, в которую влетели, скорость была около 80–100, получили повреждения спины и ноги», — пишет Валерий. «Моя подруга была пассажиркой такси, забирали её с ранами, — рассказывает Алина. — Ей больше всего повезло. Разбиты губы, ушиб головы с шеей и ноги».

В машине «Пассажиравтотранса» никто не пострадал, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия. «Автомобиль службы безопасности движения стоял на перекрестке в ожидании зелёного сигнала, когда его сзади ударил другой автомобиль», — отметили в ГУП.

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Комментарии (2)

_Igor_
Всё к чему прикасается яндекс превращается в г****.
-4°
Не зря в такси, яндекс просит пристёгиваться на заднем сиденье тоже
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